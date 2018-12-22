с чего всё началось

В шахте после аварии остались девять строителей. В СК считают, что они погибли, сообщает пресс-служба управления ведомства в регионе. Строительные работы на руднике вела подрядная организация ФГУП «Управление строительства №30» из Башкирии.

СК считает погибшими заблокированных в шахте в Соликамске горняков

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