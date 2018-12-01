Происшествия

СК возбудил дело по факту схода вагонов на Транссибе
Газета.Ru
вчера в 09:17

По факту схода с рельсов 35 вагонов грузового поезда в Омской области возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Инцидент произошел вечером в пятницу. По предварительным данным, это могло случиться из-за дефекта рельсов.
Газета.Ruвчера в 09:17
с чего всё началось
«Следственными органами... по факту схода с рельсов нескольких вагонов грузового поезда на территории Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК России», — указано в сообщении
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