с чего всё началось

Следователи возбудили уголовное дело по факту схода с рельсов вагонов грузового поезда в Омской области. Об этом информирует Уральское следственное управление на транспорте СК России.

СК возбудил дело по факту схода с рельсов вагонов в Омской области

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