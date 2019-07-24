Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за митинга у МосгоризбиркомаИнтерфакс 06:13
Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
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