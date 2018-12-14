Происшествия

У вице-губернатора Псковской области нашли вид на жительство в Эстонии
РБК
12:52

Следователи в ходе обыска в кабинете губернатора Псковской области Александра Кузнецова, задержанного по подозрению в получении взятки, обнаружили документы, подтверждающие право проживания в Эстонии. Об этом сообщается на сайте СК. Сотрудники ФСБ задержали Кузнецова 14 декабря.
РБК12:52
с чего всё началось
Против заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова возбудили уголовное дело по подозрению в получении взятки (статья 290 УК РФ), сообщается
 на сайте Следственного комитета России (СК).
Новая газета09:03

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В отношении вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова возбуждено уголовное дело

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СК России: Псковского вице-губернатора Александра Кузнецова подозревают в получении крупной взятки

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У задержанного вице-губернатора Псковской области оказался вид на жительство в Эстонии

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