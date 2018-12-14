с чего всё началось

Следователи в ходе обыска в кабинете губернатора Псковской области Александра Кузнецова, задержанного по подозрению в получении взятки, обнаружили документы, подтверждающие право проживания в Эстонии. Об этом сообщается на сайте СК. Сотрудники ФСБ задержали Кузнецова 14 декабря.

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