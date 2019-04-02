Происшествия
СК возбудил дело о покушении на убийство после взрыва в ПетербургеМосковский Комсомолец 10:13
Следственный комитет России сообщил, что по факту взрыва в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге было возбуждено дело о покушении убийство.
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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство (ст. 105 УК РФ) после взрыва в академии им. А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении на сайте ведомства.Коммерсантъ10:16
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:22, Ашберн
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Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами
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Сбербанк получил 40% активов крупнейшего хорватского ритейлера Agrokor
Банк с 1 апреля 2019 года получил 40% чистых активов Fortenova Group TopCo B.V. в результате реструктуризации долгов холдинга Agrokor — крупнейшей компании Хорватии, которая занимается производством и розничной торговлей продуктами питания.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
Старейшины общин лагеря «Рукбан» заявили о доверии к России и Сирии
Старейшины общин лагеря беженцев "Рукбан" заявили о доверии российской и сирийской сторонам по итогам второго координационного совещания, состоявшегося во вторник в пункте пропуска Джлеб.
Обновлено в 13:16
Политика
Роскомнадзор начал проверять СМИ на предмет оскорблений власти
Роскомнадзор проводит со СМИ профилактическую работу в связи со вступлением в силу поправок об оскорблении власти в интернете, сказал представитель ведомства.
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Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам совещания с членами правительства заявила о необходимости отсрочки выхода Британии из Евросоюза.
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Хоккей
«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»
Хозяева льда взяли верх над гостями со счетом 5:1. Эта победа стала для уфимских хоккеистов первой в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.
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Компания Ford представила европейский вариант внедорожника Explorer нового поколения.
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Политика
Фарион призвала посадить Зеленского за разговоры на русском языке
Напомним, осенью 2018 года Фарион назвала русский язык «языком оккупантов» и поругалась из-за него с двумя политиками во время прямого эфира.
Обновлено в 13:35
Авто
Volkswagen показала тизер нового электрического кроссовера
На автосалоне в Шанхае (Китай), который пройдет в период с 16 по 24 апреля 2019 года, компания Volkswagen покажет концептуальный электрический кроссовер ID.
Обновлено в 11:22
Музыка
Сергей Лазарев выступит на «Евровидении» под номером 13
Обновлено в 12:05
Происшествия
В зоне отчуждения Чернобыля вспыхнул пожар
В Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 14:09
Экономика
Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали
Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Евросоюзом тарифных квот на стальную продукцию, следует из материалов на сайте ВТО.
Обновлено в 12:44
Космос
Рогозин рассказал, почему уволил «нерадивых» разработчиков «Федерации»
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что разработчиков корабля "Федерация" пришлось уволить, чтобы уложиться в установленные сроки.
Обновлено в 13:22
Футбол
В Кубке России по футболу будут использованы видеоповторы
На прошлой неделе РФС отправил запрос в ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) с просьбой разрешить использовать ВАР на первых матчах полуфинала Кубка страны.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга рассказали о пытках
Как пишет «Медиазона», один из обвиняемых Мухамадюсуп Эрматов рассказал члену петербургского ОНК Яне Теплицкой, что до официального ареста он находился в «секретной тюрьме ФСБ», где с 6 апреля по 11 мая 2017 года его держали прикованным к батарее с мешком на голове и пытали током, чтобы он признался, что знаком с исполнителем теракта Акбаржоном Джалиловым и что он якобы передал ему бомбу.
Обновлено в 10:34
Общество
Собянин открыл на ЗиЛе дилерский центр Mercedes
В торжественной церемонии по случаю запуска центра принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 14:10
Происшествия
МЧС объяснило сообщения о взрыве в институте в Пушкине
В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу РБК прокомментировали взрыв в сельхозинституте в городе Пушкине.
Обновлено в 07:45
Политика
Президент Эстонии попросила о встрече с Путиным в Москве
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер.
Обновлено в 07:20
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Общество
Московские школы после отравлений подали иск к поставщику питания
Московские школы № 1210 и № 1554 в феврале и марте подали иски против поставщика питания «Московский школьник».
Обновлено в 12:38
Технологии
Рунет принудительно переведут на отечественное шифрование
Вся информация в российском сегменте интернета может быть переведена на отечественное шифрование.
Обновлено в 05:09
Гаджеты
Объявлены российские цены Huawei P30 Lite
Компания Huawei представила сегодня в Москве на смартфон Huawei P30 Lite.
Обновлено в 13:41
Экономика
В РФ могут принять закон о запрете микрокредитования под залог жилья
Закон о запрете микрокредитования под залог жилья может быть принят парламентом в рамках весенней сессии, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Николай Журавлев.
Обновлено в 08:05
Здоровье
В Минздраве заявили, что вакцинация не может стать причиной аутизма
Вакцинация не может вызвать аутизм, это заблуждение появилось из-за того, что чаще всего аутизм диагностируют на втором году жизни, после того, как ребенку поставлены основные прививки, заявили в министерстве здравоохранения России.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказал, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В школе под Воронежем учитель «воспитывал» ребенка утюгом
Согласно информации, появившейся в СМИ, 20 марта в Землянской школе Семилукского района учитель технологии обжёг утюгом 12-летнего ученика, ребёнок получил ожоги 1 — 2 степени.
Обновлено в 12:49
Происшествия
Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе
Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщила во вторник полиция Шотландии.
Обновлено в 06:59
Политика
Голые активисты пытались сорвать сессию британского парламента
Обновлено вчера в 14:15