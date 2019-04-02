СК возбудил дело о покушении на убийство после взрыва в ПетербургеМосковский Комсомолец 10:13

с чего всё началось

Следственный комитет России сообщил, что по факту взрыва в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге было возбуждено дело о покушении убийство.

СК возбудил дело о покушении на убийство после взрыва в Петербурге

Экономика Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи.

Экономика Сбербанк получил 40% активов крупнейшего хорватского ритейлера Agrokor Банк с 1 апреля 2019 года получил 40% чистых активов Fortenova Group TopCo B.V. в результате реструктуризации долгов холдинга Agrokor — крупнейшей компании Хорватии, которая занимается производством и розничной торговлей продуктами питания.

Армия и оружие Старейшины общин лагеря «Рукбан» заявили о доверии к России и Сирии Старейшины общин лагеря беженцев "Рукбан" заявили о доверии российской и сирийской сторонам по итогам второго координационного совещания, состоявшегося во вторник в пункте пропуска Джлеб.

Политика Роскомнадзор начал проверять СМИ на предмет оскорблений власти Роскомнадзор проводит со СМИ профилактическую работу в связи со вступлением в силу поправок об оскорблении власти в интернете, сказал представитель ведомства.

Происшествия Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.

Политика Мэй заявила о необходимости новой отсрочки брексита Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам совещания с членами правительства заявила о необходимости отсрочки выхода Британии из Евросоюза.

Хоккей «Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом» Хозяева льда взяли верх над гостями со счетом 5:1. Эта победа стала для уфимских хоккеистов первой в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.

Политика Фарион призвала посадить Зеленского за разговоры на русском языке Напомним, осенью 2018 года Фарион назвала русский язык «языком оккупантов» и поругалась из-за него с двумя политиками во время прямого эфира.

Авто Volkswagen показала тизер нового электрического кроссовера На автосалоне в Шанхае (Китай), который пройдет в период с 16 по 24 апреля 2019 года, компания Volkswagen покажет концептуальный электрический кроссовер ID.

Происшествия В зоне отчуждения Чернобыля вспыхнул пожар В Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Экономика Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Евросоюзом тарифных квот на стальную продукцию, следует из материалов на сайте ВТО.

Космос Рогозин рассказал, почему уволил «нерадивых» разработчиков «Федерации» Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что разработчиков корабля "Федерация" пришлось уволить, чтобы уложиться в установленные сроки.

Футбол В Кубке России по футболу будут использованы видеоповторы На прошлой неделе РФС отправил запрос в ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) с просьбой разрешить использовать ВАР на первых матчах полуфинала Кубка страны.

Происшествия Обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга рассказали о пытках Как пишет «Медиазона», один из обвиняемых Мухамадюсуп Эрматов рассказал члену петербургского ОНК Яне Теплицкой, что до официального ареста он находился в «секретной тюрьме ФСБ», где с 6 апреля по 11 мая 2017 года его держали прикованным к батарее с мешком на голове и пытали током, чтобы он признался, что знаком с исполнителем теракта Акбаржоном Джалиловым и что он якобы передал ему бомбу.

Общество Собянин открыл на ЗиЛе дилерский центр Mercedes В торжественной церемонии по случаю запуска центра принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Происшествия МЧС объяснило сообщения о взрыве в институте в Пушкине В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу РБК прокомментировали взрыв в сельхозинституте в городе Пушкине.

Политика Президент Эстонии попросила о встрече с Путиным в Москве Президент Эстонии Керсти Кальюлайд хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер.

Общество Московские школы после отравлений подали иск к поставщику питания Московские школы № 1210 и № 1554 в феврале и марте подали иски против поставщика питания «Московский школьник».

Технологии Рунет принудительно переведут на отечественное шифрование Вся информация в российском сегменте интернета может быть переведена на отечественное шифрование.

Гаджеты Объявлены российские цены Huawei P30 Lite Компания Huawei представила сегодня в Москве на смартфон Huawei P30 Lite.

Экономика В РФ могут принять закон о запрете микрокредитования под залог жилья Закон о запрете микрокредитования под залог жилья может быть принят парламентом в рамках весенней сессии, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Николай Журавлев.

Здоровье В Минздраве заявили, что вакцинация не может стать причиной аутизма Вакцинация не может вызвать аутизм, это заблуждение появилось из-за того, что чаще всего аутизм диагностируют на втором году жизни, после того, как ребенку поставлены основные прививки, заявили в министерстве здравоохранения России.

Происшествия Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказал, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова.

Происшествия В школе под Воронежем учитель «воспитывал» ребенка утюгом Согласно информации, появившейся в СМИ, 20 марта в Землянской школе Семилукского района учитель технологии обжёг утюгом 12-летнего ученика, ребёнок получил ожоги 1 — 2 степени.