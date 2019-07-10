Происшествия
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитенаРИА Новости 03:31
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена. Об этом сообщила старший помощник руководителя главного СУ СК по Москве Юлия Иванова.
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с чего всё началось
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере») и ст. 293 УК («Халатность»)», — говорится в сообщении.RT на русском03:34
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