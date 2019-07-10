Происшествия

СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитенаРИА Новости 03:31

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена. Об этом сообщила старший помощник руководителя главного СУ СК по Москве Юлия Иванова.
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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере») и ст. 293 УК («Халатность»)», — говорится в сообщении
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Возбуждено дело о крупном хищении у Московского метрополитена

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