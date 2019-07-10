с чего всё началось

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена. Об этом сообщила старший помощник руководителя главного СУ СК по Москве Юлия Иванова.

СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена

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