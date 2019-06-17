Происшествия
СК возбудил дело о домогательствах сотрудника полиции к подчиненнымРБК 08:43
Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела полиции «Чебаркульский» Рифа Биктимирова из-за домогательств к подчиненным, передает «РИА Новости».
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В отношении замначальника полиции Чебаркуля возбуждено уголовное дело за домогательства
Урал-пресс-информ02:49
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