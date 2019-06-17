СК возбудил дело о домогательствах сотрудника полиции к подчиненнымРБК 08:43

Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела полиции «Чебаркульский» Рифа Биктимирова из-за домогательств к подчиненным, передает «РИА Новости».

СК возбудил дело о домогательствах сотрудника полиции к подчиненным

Происшествия Бывший глава Свердловской железной дороги найден застреленным в Москве В Москве найден мертвым бывший глава СвЖД Алексей Миронов, сообщает Ура.ру.

Армия и оружие Россия обвинила США в подготовке ядерных испытаний 29 мая сообщалось, что глава разведывательного управления Пентагона Роберт Эшли заподозрил Россию в запрещенных договором ядерных испытаниях.

Политика В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".

Происшествия В Канаде девушка умерла после поцелуя с возлюбленным Мать 20-летней жительницы Канады Мириам Мишлен Дюкрэ рассказала о трагической смерти дочери после поцелуя с возлюбленным.

Происшествия Путину доложили про ситуацию в Чемодановке Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка Пензенской области, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Гуськов ответил на слухи о романах с Успенской и Судзиловской Попросила меня сделать маленькое кино на съёмках клипа. Никаких романов у нас с Успенской не было.

Политика Путин упростил работу иностранцев на чемпионате WorldSkills Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок работы иностранных граждан в ходе подготовки и проведения чемпионатов по профессиональному мастерству WorldSkills.

Происшествия Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.

Происшествия В парижской пиццерии посетительницу напоили моющим средством В пиццерии в самом центре Парижа посетительнице принесли в графине вместо заказанного напитка средство для мытья посуды.

Общество При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель «Город бесов» В Екатеринбург по предписанию ГИБДД демонтировали знак "Город бесов", Он появился ранее при въезде в город со стороны аэропорта Кольцово.

Происшествия В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Здоровье Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Игры В Cyberpunk 2077 доступная территория не ограничится одним городом Главный герой Ви сможет путешествовать самыми разнообразными локациями, процесс прохождения игры не ограничится только городом Найт-Сити и виртуальным пространством.

Религия МЧС России захотело собственный храм В российском МЧС захотели собственный храм, который бы стал главным храмом ведомства.

Происшествия Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИ Около 50 сотрудников УВД по ЗАО написали рапорты об увольнении, сообщает телеграм-канал Mash.

Политика Президента Польши раскритиковали за слова о превосходстве над русскими Президент Польши Анджей Дуда имел неосторожность нелестно высказаться о русских людях.

Происшествия Худрук Саратовского ТЮЗа упал в оркестровую яму Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров упал в оркестровую яму.

Общество Названо число работающих пенсионеров в России По состоянию на 1 января 2019 года доля работающих пенсионеров составляла 20,4 процента от общего числа пенсионеров в стране.

Происшествия Жертвами ДТП в Ставропольском крае стали два человека В результате дорожно-транспортного происшествия в Ставропольском крае погибли два человека, ещё десять получили травмы.

Политика ВЦИОМ снова зафиксировал снижение рейтинга доверия Путину Новую методику ВЦИОМ начал использовать в мае после того, как был зафиксирован рекордно низкий уровень доверия Путину - 31,7%.

Происшествия Сотни цыган из Чемодановки принудительно переместили под Волгоград Около 900 цыган, проживавших в пензенских сёлах Чемодановка и Лопатки в принудительном порядке перемещены в Волгоградскую область.

Происшествия Изуродовавшая 19 клиенток «косметолог» получила 5,5 лет колонии Суд Москвы вынес приговор предпринимательнице Наталье Коростелево, которая изуродовала 19 клиенток, передает РИА "Новости".

Происшествия Лесному хозяйству Пензенской области нанесен ущерб в 700 млн рублей Ранее в Пензенской области уже вскрывались факты незаконных рубок лесных насаждений в особо крупном размере.

Политика Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.

Происшествия Путин ужесточил наказание за «пьяные» ДТП Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП, передает РИА "Новости".