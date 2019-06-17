СК возбудил дело о домогательствах сотрудника полиции к подчиненнымРБК 08:43

Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела полиции «Чебаркульский» Рифа Биктимирова из-за домогательств к подчиненным, передает «РИА Новости».

СК возбудил дело о домогательствах сотрудника полиции к подчиненным

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