СК возбудил дело из-за поставки гнилой картошки для Росгвардии в ЧечнеРБК 01:00

Поставка с "мокрой и сухой гнилью" В 505-м отделе Главного военного следственного управления СКР возбудили уголовное дело в отношении заместителя командира спецназа "Авангард" Росгвардии, полковника Олега Кондратьева.

с чего всё началось

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