Происшествия
СК возбудил дело из-за поставки гнилой картошки для Росгвардии в ЧечнеРБК 01:00
В 505-м отделе Главного военного следственного управления СКР возбудили уголовное дело в отношении заместителя командира спецназа «Авангард» Росгвардии, полковника Олега Кондратьева.
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Поставка с "мокрой и сухой гнилью" В 505-м отделе Главного военного следственного управления СКР возбудили уголовное дело в отношении заместителя командира спецназа "Авангард" Росгвардии, полковника Олега Кондратьева.РБК01:00
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Происшествия
Обнаружен второй пилот потерпевшего аварию Су-34
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Происшествия
Один из столкнувшихся Су-34 вернулся на базу
Обновлено в 03:02
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Лесли и Рыбку задержали в Шереметьево
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Жителям Чечни списали долги за газ на девять миллиардов рублей
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Авто
УАЗ раскрыл новые опции для УАЗ «Патриот»
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Два Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке
В пятницу, 18 января, на Дальнем Востоке столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. ЧП случилось в воздухе в ходе полетов.
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Спасённого в Магнитогорске младенца перевели в обычную палату
Обновлено в 02:24
Происшествия
ИГ взяло ответственность за взрыв дома в Магнитогорске
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в жилой многоэтажке и в маршрутке в Магнитогорске, сообщает сайт SITE Intelligence Group, отслеживающий данные о деятельности террористов.
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Происшествия
Врачи «скорой» поели в KFC вместо оказания помощи мужчине без сознания
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Космос
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Космос
В двигателях «Ангары» выявлен опасный дефект
Дефект двигателя ракет "Ангара" может прводить к резонансу и разрушению носителя.
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На ГАЗе приостановлен выпуск Mercedes-Benz Sprinter
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Шарапова вышла в четвертый круг Australian Open, обыграв Возняцки
Россиянка Мария Шарапова вышла в четвертый раунд на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне.
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Космос
Центр Хруничева: оборудование на МКС находится в критическом состоянии
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
Названа предварительная причина столкновения двух Су-34
Предварительной причиной столкновения двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 над Японским морем названа ошибка экипажа, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
Обновлено в 04:16
Технологии
Rambler перевыпустит «Живой журнал»
Компания еще раз обновит блогерскую платформу Rambler Group начинает очередной перезапуск платформы LiveJournal, терявшей аудиторию последние годы.
Обновлено вчера в 17:23
Авто
Компания Geely показала кросс-купе на базе Volvo XC40
Новинка под рабочим названием Geely FY11 помимо «тележки» от Volvo получит также основные узлы и агрегаты шведского автомобиля.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
СК считает взрыв газа приоритетной версией ЧП в Магнитогорске
В Следственном комитете России заявили, что приоритетной версией происшедшего в Магнитогорске остаётся взрыв бытового газа.
Обновлено в 02:46
Политика
Нафтогаз выдвинул новые условия подписания контракта на транзит газа
Новый контракт на транзит должен быть подписан с новым оператором ГТС, который создается на Украине, заявил в пятницу на брифинге глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
Обновлено в 03:55
Транспорт
Построен первый километр железной дороги на подходе к Крымскому мосту
Строители уложили первый километр железнодорожного пути на подходе к Крымскому мосту.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Убийцу приемной внучки Моргана Фримана приговорили к 20 годам тюрьмы
Убийцу приемной внучки американского актера Моргана Фримана приговорили к 20 годам лишения свободы.
Обновлено в 00:25
Интернет
Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных
Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено вчера в 08:56
Авто
Компания Volvo заменит V40 купе-кроссовером
Смена модели произойдёт в течение трех лет, об этом журналистам сообщил директор американского подразделения.
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Культура
Мультсериал «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса
Эпизод архипопулярного российского анимационного сериала "Маша и Медведь" "Маша плюс каша", давно показывающий впечатляющие результаты, окончательно закрепил за собой звание чемпиона, войдя в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube.
Обновлено в 04:41
Экономика
Российские нефтяные компании пожаловались на Росгвардию
Главы крупнейших нефтяных компаний России пожаловались в Совет безопасности на Росгвардию.
Обновлено вчера в 23:31
Космос
Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту
Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
СК возбудил дело из-за поставки гнилой картошки для Росгвардии в Чечне
В 505-м отделе Главного военного следственного управления СКР возбудили уголовное дело в отношении заместителя командира спецназа «Авангард» Росгвардии, полковника Олега Кондратьева.
Обновлено в 01:00
Происшествия
СК опубликовал видео c места взрыва газа в Заполярье
Опубликовано видео с места трагедии, на кадрах видна искореженная машина и завалы из кирпичей. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:43
Авто
Tesla отзывает 14 тысяч проданных в Китае электромобилей
Свыше 14 тысяч проданных в Китае электромобилей Model S подлежат отзыву в связи с выявленной проблемой в газогенераторах подушек безопасности, следует из доклада Государственного управления по рыночному надзору КНР.
Обновлено в 02:45
Политика
В Киеве рассказали, почему Собчак пустили на Украину
Пресс-секретарь погранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что оснований не пускать российскую телеведущую Ксению Собчак в страну не было.
Обновлено в 04:01