Происшествия
Пришедших с ребенком на акцию 27 июля допросили в качестве свидетелейКоммерсантъ вчера в 15:29
Ранее мать ребенка Ольга Проказова сообщила "Медиазоне", что СКР возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) из-за присутствия ребенка на акции.
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с чего всё началось
Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям после того, как семейная пара взяла с собой на акцию 27 июля годовалого сына. Об этом «Медиазоне» сообщила мать ребенка Ольга Проказова.Медиазонавчера в 11:39
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СК допросил супругов, которые взяли ребенка на акцию 27 июля. Они остаются в статусе свидетелей
Новая газетавчера в 15:49
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