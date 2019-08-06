Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям после того, как семейная пара взяла с собой на акцию 27 июля годовалого сына. Об этом «Медиазоне» сообщила мать ребенка Ольга Проказова.

с чего всё началось

Ранее мать ребенка Ольга Проказова сообщила "Медиазоне", что СКР возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) из-за присутствия ребенка на акции.

Пришедших с ребенком на акцию 27 июля допросили в качестве свидетелей

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