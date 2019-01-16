СК возбудил дела по фактам нападений на дипломатов в КиевеРБК 05:43

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по фактам нападений в Киеве, в результате которых пострадали имущество российского посольства, а также директор Российского центра науки и культуры Константин Воробьев. Об этом сообщается на сайте СК.

СК возбудил дела по фактам нападений на дипломатов в Киеве

Происшествия Происшествия Появилось видео момента взрыва на химзаводе в Ленинградской области

Происшествия Происшествия На расселение пострадавших от взрыва в Магнитогорске уйдет год По данным главы региона, после разбора последнего подъезда и проведения экспертизы власти приступят к выполнению поручения президента России Владимира Путина, который ранее просил в короткие сроки расселить всех жильцов.

Происшествия Происшествия Американские солдаты погибли при взрыве в сирийском Манбидже Не менее девяти человек погибли, еще 20 получили ранения в среду в результате взрыва в сирийском городе Манбидж, сообщает межарабский телеканал "Аль-Джазира".

Происшествия Происшествия Гендиректор производителя водки «Пять озер» уволился в день задержания Гендиректор Алкогольной сибирской группы (АСГ) Игорь Савельев уволился в день задержания по делу о мошенничестве.

Происшествия Происшествия В мужской колонии под Новгородом родилась девочка Несмотря на ранние роды, женщина благополучно родила девочку весом около 2 кг и ростом 43 см, добавили в ФСИН.

Происшествия Происшествия В Иркутской области задержали подозреваемого в серийных изнасилованиях В Иркутской области задержан 50-летний мужчина, который на протяжении 10 лет совершал изнасилования, в том числе в отношении несовершеннолетних, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Происшествия Происшествия Напавшие на отель в Кении террористы ликвидированы Все боевики, напавшие на гостиничный комплекс "Дусит" в Найроби, уничтожены, сообщает телеканал "Ситизен".

Происшествия Происшествия Самолет «Победы» задел крылом трап в аэропорту Калининграда Самолет авиакомпании "Победа", прибывший в среду в Калининград из Москвы, задел крылом трап при заруливании на стоянку.

Происшествия Происшествия В Шахтах прошла панихида по погибшим при взрыве газа в жилом доме В Шахтах состоялась панихида по погибшим при взрыве газа в жилом доме, передаёт ФАН. Память жертв почтили минутой молчания.

Происшествия Происшествия В Москве ищут женщину, пропавшую после снятия в банкомате 6 миллионов В Москве пропала мать двоих детей.

Происшествия Происшествия В Кот-д’Ивуаре умер капитан российского теплохода Капитан российского сухогруза "Виктор Ткачев" скончался в Кот-д'Ивуаре.

Происшествия Происшествия СК проверит, почему дети в школе в Ижевске находят в обедах насекомых