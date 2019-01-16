Происшествия

СК возбудил дела по фактам нападений на дипломатов в КиевеРБК 05:43

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по фактам нападений в Киеве, в результате которых пострадали имущество российского посольства, а также директор Российского центра науки и культуры Константин Воробьев. Об этом сообщается на сайте СК.
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СК возбудил дела по фактам нападений на дипломатов в Киеве

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