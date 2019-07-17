Представители Следственного комитета России возбудили 17 уголовных дел в отношении действующего и двух бывших министров строительства Астраханской области. Об этом сообщили представители ведомства в среду, 17 июля.

СК возбудил 17 уголовных дел в отношении министров строительства Астраханской области

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