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СК возбудил 17 уголовных дел в отношении министров строительства Астраханской областиiReactor 03:32

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Представители Следственного комитета России возбудили 17 уголовных дел в отношении действующего и двух бывших министров строительства Астраханской области. Об этом сообщили представители ведомства в среду, 17 июля.
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СК возбудил 17 уголовных дел в отношении чиновников Архангельской области

Эхо Москвы03:34

СК возбудил 17 уголовных дел в отношении министров строительства Астраханской области

iReactor03:32
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