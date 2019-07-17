Происшествия
СК возбудил 17 уголовных дел в отношении министров строительства Астраханской областиiReactor 03:32
Представители Следственного комитета России возбудили 17 уголовных дел в отношении действующего и двух бывших министров строительства Астраханской области. Об этом сообщили представители ведомства в среду, 17 июля.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:18, Вашингтон
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Покидающий свой пост председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что фон дер Ляйен должна стать первой женщиной на этой должности.
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В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
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Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будет электронный документ.
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Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента 18 июля, о котором просил президент Владимир Зеленский, не состоится.
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Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
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Против полицейских, задержавших в начале июня корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, не заведено уголовное дело, сообщил в среду адвокат журналиста Сергей Бадамшин.
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Причины крушения Boeing-777 под Донецком до сих пор остаются загадкой
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Прототип «звездолета» от SpaceX загорелся во время испытаний
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Лавров озвучил условия возобновления авиасообщения с Грузией
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возобновление воздушного сообщения между странами может возобновиться только при условии нормализации обстановки в республике и устранении властями Грузии угрозы для безопасности российских граждан.
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Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
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Политика
Суд продлил на три месяца арест украинским морякам
Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил сроки ареста 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе осенью 2018 года, сообщил «Интерфакс».
Обновлено в 06:09
Политика
Путин расширил упрощенный режим получения гражданства на весь Донбасс
Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает претендовать на российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые жили ранее в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.
Обновлено в 11:10
Общество
В швейцарской деревне продают дома за 60 рублей
Обновлено в 09:30
Политика
Крым ответил на петицию к Зеленскому о выкупе полуострова
Глава общественной палаты от Крыма Григорий Иоффе заявил, что петиция к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с предложением о выкупе полуострова у России в рассрочку демонстрирует потребительское отношение Украины к этому региону и его жителям.
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Наука
Опубликовано первое в истории фото квантовой запутанности
Ученым впервые в истории удалось сделать снимок квантовой запутанности.
Обновлено 14 июля в 00:49
Происшествия
Наркобарон Коротышка приговорен к пожизненному сроку
Обновлено в 10:32
Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
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Финансы
Прибыль банков в первом полугодии превысила триллион рублей
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года банки заработали почти в полтора раза больше – в январе – июне 2018 г. их прибыль составила 634 млрд руб.
Обновлено в 10:44
Игры
Версия Tetris Effect для ПК появится в Epic Games Store
Музыкальная головоломка Tetris Effect, которая ранее была эксклюзивом для PlayStation 4, появится на ПК.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:52
Футбол
«Зенит» внес Заболотного в заявку на РПЛ
На официальном сайте РПЛ появились изменения в заявках команд.
Обновлено в 10:32
Экономика
Чистая прибыль Bank of America в I полугодии выросла на 8%
Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA), приходящаяся на акционеров, в первом полугодии 2019 года выросла на 7,9% к аналогичному периоду прошлого года и составила 13,978 миллиарда долларов, говорится в отчетности банка.
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Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
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Происшествия
«Фонтанка» сообщила о задержании «друга Кудрина» в Петербурге
В Санкт-Петербурге в рамках дела о хищении при разработке инновационного текстиля задержали предпринимателя и продюсера Рушана Насибулина, а также предпринимателя Александра Внучкина.
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Культура
Малахов и Бузова номинированы на ТЭФИ
Среди соискателей награды в 2019 году названы телеведущие Андрей Малахов, Михаил Швыдкой, Иван Ургант, Петр Толстой, Ольга Бузова, актеры Александр Петров, Владимир Машков, Евгений Миронов, Анна Чиповская, Яна Сексте.
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