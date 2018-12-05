Происшествия
СК: вооруженный автоматом сбежавший охранник найден раненым в лесу
СК: вооруженный автоматом сбежавший охранник найден раненым в лесуВести.Ru10:27
Сбежавший с охраняемого моста через Оку под Муромом охранник найден. Об этом сообщила "Интерфаксу" представитель подмосковного главка Следственного комитета Евгения Кирюшина. 61-летний мужчина обнаружен с ранениями в лесу в окрестностях Гжели (Раменский район Подмосковья).
Вести.Ru10:27
с чего всё началось
Он получил автомат Калашникова с 60 патронами, но на объекте не появился.Московский Комсомолец05:20
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