Происшествия

СК: вооруженный автоматом сбежавший охранник найден раненым в лесу
Вести.Ru
10:27

Сбежавший с охраняемого моста через Оку под Муромом охранник найден. Об этом сообщила "Интерфаксу" представитель подмосковного главка Следственного комитета Евгения Кирюшина. 61-летний мужчина обнаружен с ранениями в лесу в окрестностях Гжели (Раменский район Подмосковья).
Вести.Ru10:27
с чего всё началось

Мы дозвонились в лес дезертиру с автоматом, сбежавшему из части

Он получил автомат Калашникова с 60 патронами, но на объекте не появился.
Московский Комсомолец05:20

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Сбежавший с охраняемого объекта сотрудник ВОХР умер в подмосковной больнице

ТАСС11:13

Раненый охранник из Мурома умер в больнице

РИА Новости12:06

Сбежавший из Мурома охранник скончался в больнице

RT на русском10:59

В СК рассказали о двух ранениях сотрудника ВОХР, бежавшего с объекта с автоматом

РЕН ТВ10:39

СКР сообщил о смерти сотрудника военизированной охраны из Мурома

Коммерсантъ11:45

Сбежавший охранник умер в больнице от ран

Вести.Ru11:24

Сбежавший с поста в Муроме охранник умер в подмосковной больнице

Интерфакс10:57
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