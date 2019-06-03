СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в ПодмосковьеRT на русском 04:56

с чего всё началось

Следствием на основании имеющихся данных из числа задержанных установлено лицо, которое нанесло смертельное ранение ветерану боевых действий, пытавшемуся помочь травмированному в драке человеку. Ему предъявлено обвинение.

Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой СК России.

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