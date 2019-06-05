Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в ПодмосковьеRT на русском 04:56
Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой СК России.
Читать в источнике
Оценить200
Следствием на основании имеющихся данных из числа задержанных установлено лицо, которое нанесло смертельное ранение ветерану боевых действий, пытавшемуся помочь травмированному в драке человеку. Ему предъявлено обвинение.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 10:35, Ашберн
Технологии
Результаты ЕГЭ школьники могут узнать в сети «ВКонтакте»
Сайт "ВКонтакте" запустил сервис, который позволит выпускникам российских школ узнать свои результаты ЕГЭ прямо в социальной сети.
Обновлено в 08:58
Футбол
«Бавария» объявила об уходе Хамеса Родригеса
Обновлено в 07:58
Общество
Мэр Омска упала в лужу при инспекции дома
Обновлено в 06:07
Культура
В Шереметьево открыли памятник Пушкину
Обновлено в 09:08
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
Власти ДНР рассказали о предотвращенном теракте в Донецке
В управлении народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) рассказали о предотвращении теракта, который планировался 5 июня украинскими силовиками во время праздничной молитвы мусульман в Кировском районе города Донецка.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
США сообщили об опасном перехвате своего самолета российским Су-35
Российский истребитель Су-35 перехватил самолет США P-8A Poseidon, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, сообщает Reuters со ссылкой на 6-й флот военно-морских сил Соединенных Штатов.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие
Представлено новейшее артиллерийское орудие для ВДВ России «Лотос»
На территории АО «ЦНИИТОЧМАШ» (входит в «Ростех») журналистам продемонстрировали перспективное авидесантируемое самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 «Лотос» калибра 120 мм для Воздушно-десантных войск и морской пехоты.
Обновлено в 09:45
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Обновлено в 05:51
Экономика
Гостиницу «Пекин» выставили на торги
Компания «Галс-Девелопмент» объявила о проведении электронных торгов по продаже отеля «Пекин» в центре Москвы.
Обновлено в 05:53
Технологии
«Ростелеком» и «Мегафон» совершили первый международный звонок в 5G
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, директор по техническим инновациям и инфраструктуре «Мегафона» Фредерик Ваносчуйзе и вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа Деметрио Руссо связались по видеосвязи с президентом глобального подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Вито в Финляндии.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто
Рассмотрение судебного иска в отношении футболиста сборной Португалии и итальянского "Ювентус" Криштиану Роналду, обвиняемого в изнасиловании, прекращено.
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
Появились новые подробности в деле об убийстве 5-летнего мальчика
31 мая 5-летний мальчик, гулявший в компании друзей, получил огнестрельное ранение головы.
Обновлено в 08:54
Авто
В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval
В Тульской области сегодня, 5 июня, состоялась торжественная церемония открытия автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall, сообщает пресс-служба региональной администрации.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Меган Маркл запрещает принцу Гарри общаться с неугодными ей друзьями
Бывшая подруга Меган Маркл модель Лиззи Канди рассказала прессе, что общается со многими приятелями принца Гарри и со многими из них член королевской семьи практически перестал поддерживать связь.
Обновлено в 08:13
Происшествия
В Москве загорелась кровля дата-центра
По данным источника агентства «Москва» в экстренных службах, горит кровля дата-центра.
Обновлено в 08:41
Экономика
РЖД потратит более миллиарда евро на новые «Сапсаны»
Компания «Российские железные дороги» потратит 1,1 млрд евро на закупку 13 «Сапсанов» по десять вагонов в каждом и их техобслуживание в течение 30 лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:02
Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России
Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 году до 1,2% с 1,4% относительно апреля, говорится в июньском докладе банка «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».
Обновлено вчера в 20:33
Армия и оружие
В Музее Победы открывается выставка «Второй фронт»
Обновлено в 05:55
Футбол
20 лет назад сборная России по футболу сенсационно обыграла Францию
5 июня 1999 года, ровно 20 лет назад, сборная России по футболу сенсационно обыграла на выезде действующих чемпионов мира французов в рамках отборочного этапа первенства континента.
Обновлено в 05:24
Общество
Власти Пермского края купят 14 зонтов по шесть тысяч рублей за штуку
Аппарат правительства Пермского края проводит тендер на поставку 14 зонтов на 89 тысяч рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 05:47
Общество
Суд оштрафовал еще троих участников протестов в Екатеринбурге
Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду оштрафовал еще троих участников акций против строительства храма на месте сквера, сообщила РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 10:26
Общество
Россиян задумали поощрить за отказ от пластиковых пакетов
Минприроды обсуждает введение системы скидок в торговых сетях для покупателей, которые отказываются от пакетов из пластика, передает ТАСС.
Обновлено в 05:44
Космос
Галактика без темной материи появилась из-за неправильных подсчетов
В 2018 году исследование, опубликованное в журнале Nature, объявило об открытии галактики без темной материи.
Обновлено 03 июня в 15:07
Общество
Ученые предсказали скорую гибель человеческой цивилизации
Согласно тексту доклада, гибель человеческой цивилизации произойдет из-за трех основных причин: изменение климата, бездействие правительств и последующий социальный и экономический кризис.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес
Тимати показал беременный живот своей подруги
Рэпер Тимати во второй раз станет отцом. Новость о беременности своей невесты Анастасии Решетовой музыкант подтвердил у себя в инстаграме.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес
Бывшая жена Валерия Меладзе до свадьбы изменила певцу со спортсменом
Бывшая жена Валерия Меладзе до свадьбы изменила певцу со спортсменом Ирина Меладзе рассказала, что до свадьбы променяла Валерия на красавца-спортсмена.
Обновлено в 08:37
Экономика
Амурский суд запретил допэмиссию акций «Восточного» на ₽5 млрд
Арбитражный суд Амурской области принял обеспечительные меры по иску компании «Финвижн» Артема Аветисяна к «Восточному», введя запрет на проведение согласованной с ЦБ допэмиссии акций банка на сумму 5 млрд руб.
Обновлено в 08:22