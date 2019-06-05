СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в ПодмосковьеRT на русском 04:56

Следствием на основании имеющихся данных из числа задержанных установлено лицо, которое нанесло смертельное ранение ветерану боевых действий, пытавшемуся помочь травмированному в драке человеку. Ему предъявлено обвинение.

Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой СК России.

Технологии Результаты ЕГЭ школьники могут узнать в сети «ВКонтакте» Сайт "ВКонтакте" запустил сервис, который позволит выпускникам российских школ узнать свои результаты ЕГЭ прямо в социальной сети.

Армия и оружие Власти ДНР рассказали о предотвращенном теракте в Донецке В управлении народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) рассказали о предотвращении теракта, который планировался 5 июня украинскими силовиками во время праздничной молитвы мусульман в Кировском районе города Донецка.

Армия и оружие США сообщили об опасном перехвате своего самолета российским Су-35 Российский истребитель Су-35 перехватил самолет США P-8A Poseidon, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, сообщает Reuters со ссылкой на 6-й флот военно-морских сил Соединенных Штатов.

Армия и оружие Представлено новейшее артиллерийское орудие для ВДВ России «Лотос» На территории АО «ЦНИИТОЧМАШ» (входит в «Ростех») журналистам продемонстрировали перспективное авидесантируемое самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 «Лотос» калибра 120 мм для Воздушно-десантных войск и морской пехоты.

Экономика Гостиницу «Пекин» выставили на торги Компания «Галс-Девелопмент» объявила о проведении электронных торгов по продаже отеля «Пекин» в центре Москвы.

Технологии «Ростелеком» и «Мегафон» совершили первый международный звонок в 5G Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, директор по техническим инновациям и инфраструктуре «Мегафона» Фредерик Ваносчуйзе и вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа Деметрио Руссо связались по видеосвязи с президентом глобального подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Вито в Финляндии.

Происшествия Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто Рассмотрение судебного иска в отношении футболиста сборной Португалии и итальянского "Ювентус" Криштиану Роналду, обвиняемого в изнасиловании, прекращено.

Авто В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval В Тульской области сегодня, 5 июня, состоялась торжественная церемония открытия автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Шоу-бизнес Меган Маркл запрещает принцу Гарри общаться с неугодными ей друзьями Бывшая подруга Меган Маркл модель Лиззи Канди рассказала прессе, что общается со многими приятелями принца Гарри и со многими из них член королевской семьи практически перестал поддерживать связь.

Происшествия В Москве загорелась кровля дата-центра По данным источника агентства «Москва» в экстренных службах, горит кровля дата-центра.

Экономика РЖД потратит более миллиарда евро на новые «Сапсаны» Компания «Российские железные дороги» потратит 1,1 млрд евро на закупку 13 «Сапсанов» по десять вагонов в каждом и их техобслуживание в течение 30 лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Экономика Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 году до 1,2% с 1,4% относительно апреля, говорится в июньском докладе банка «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».

Футбол 20 лет назад сборная России по футболу сенсационно обыграла Францию 5 июня 1999 года, ровно 20 лет назад, сборная России по футболу сенсационно обыграла на выезде действующих чемпионов мира французов в рамках отборочного этапа первенства континента.

Общество Власти Пермского края купят 14 зонтов по шесть тысяч рублей за штуку Аппарат правительства Пермского края проводит тендер на поставку 14 зонтов на 89 тысяч рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Общество Суд оштрафовал еще троих участников протестов в Екатеринбурге Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду оштрафовал еще троих участников акций против строительства храма на месте сквера, сообщила РИА Новости представитель суда.

Общество Россиян задумали поощрить за отказ от пластиковых пакетов Минприроды обсуждает введение системы скидок в торговых сетях для покупателей, которые отказываются от пакетов из пластика, передает ТАСС.

Космос Галактика без темной материи появилась из-за неправильных подсчетов В 2018 году исследование, опубликованное в журнале Nature, объявило об открытии галактики без темной материи.

Общество Ученые предсказали скорую гибель человеческой цивилизации Согласно тексту доклада, гибель человеческой цивилизации произойдет из-за трех основных причин: изменение климата, бездействие правительств и последующий социальный и экономический кризис.

Шоу-бизнес Тимати показал беременный живот своей подруги Рэпер Тимати во второй раз станет отцом. Новость о беременности своей невесты Анастасии Решетовой музыкант подтвердил у себя в инстаграме.

Шоу-бизнес Бывшая жена Валерия Меладзе до свадьбы изменила певцу со спортсменом Бывшая жена Валерия Меладзе до свадьбы изменила певцу со спортсменом Ирина Меладзе рассказала, что до свадьбы променяла Валерия на красавца-спортсмена.