Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в ПодмосковьеRT на русском 04:56
Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой СК России.
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Следствием на основании имеющихся данных из числа задержанных установлено лицо, которое нанесло смертельное ранение ветерану боевых действий, пытавшемуся помочь травмированному в драке человеку. Ему предъявлено обвинение.
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