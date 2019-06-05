Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца ГРУРоссийская газета 05:17

Следователи определили, кто именно из троих задержанных на данный момент нанес смертельное ранение ножом бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину.
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Светлана Петренко
Следствием на основании имеющихся данных из числа задержанных установлено лицо, которое нанесло смертельное ранение ветерану боевых действий, пытавшемуся помочь травмированному в драке человеку. Ему предъявлено обвинение.
— Светлана ПетренкоКоммерсантъ 05:18

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