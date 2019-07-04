с чего всё началось

По данным следствия, Кельбах в 2017 году неправомерно предоставил дополнительный аванс в размере 2 млрд рублей АО «Крокус Интернэшнл». Ранее генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что в отношении главы «Автодора» из-за нарушений при строительстве ЦКАД в Подмосковье было возбуждено уголовное дело.

Происшествия На Кубани в аквапарке погиб ребенок "Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырехлетнего ребёнка (ч. 1 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.

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Политика Советник Зеленского ответил на слова Путина о сепаратистах Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев дал комментарий после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его украинский коллега называет жителей региона сепаратистами.

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