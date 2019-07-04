Происшествия

СК: ущерб по делу экс-главы «Автодора» превышает 2 млрд рублейRT на русском 10:25

По данным следствия, Кельбах в 2017 году неправомерно предоставил дополнительный аванс в размере 2 млрд рублей АО «Крокус Интернэшнл». Ранее генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что в отношении главы «Автодора» из-за нарушений при строительстве ЦКАД в Подмосковье было возбуждено уголовное дело.
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с чего всё началось
Следствие оценило ущерб от действий экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха более чем в 2 млрд руб., сообщила
 в четверг, 4 июня, пресс-служба Следственного комитета (СК).
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