с чего всё началось

По данным следствия, Кельбах в 2017 году неправомерно предоставил дополнительный аванс в размере 2 млрд рублей АО «Крокус Интернэшнл». Ранее генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что в отношении главы «Автодора» из-за нарушений при строительстве ЦКАД в Подмосковье было возбуждено уголовное дело.

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Транспорт Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах с 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019 — начале 2020-х годов.

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