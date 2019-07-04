с чего всё началось

По данным следствия, Кельбах в 2017 году неправомерно предоставил дополнительный аванс в размере 2 млрд рублей АО «Крокус Интернэшнл». Ранее генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что в отношении главы «Автодора» из-за нарушений при строительстве ЦКАД в Подмосковье было возбуждено уголовное дело.

Происшествия В аэропорту «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников На территории московского международного аэропорта «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников.

Общество Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий Ранее СМИ сообщили об обновлении перечня запрещенных для женщин профессий.

Общество В Башкирии обрушился деревянный мост из сериала «Вечный зов» На обрушение моста обратили внимание пользователи соцсетей. Говорить об угрозе в Башкирии стали еще несколько лет назад.

Происшествия В Краснодаре потушили пожар в пятиэтажке Спасатели ликвидировали крупный пожар в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Авто Ford представил трековый суперкар GT MK II В рамках Фестиваля скорости в британском Гудвуде состоялся дебют трековой модификации суперкара Ford GT, которая получила название MK II.

Политика Филарет назвал Иудой главу так называемой Православной церкви Украины Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет считает предателем своего ученика Епифания, возглавившего новую церковную структуру в стране - Православную церковь Украины (ПЦУ).

Происшествия ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.

Политика Глава Минздрава попросила французский Falcon вместо SSJ-100 Глава Минздрава Вероника Скворцова попросила правительство закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного ее ведомству, не российский самолет Sukhoi Superjet 100, а французский Falcon 7X.

Политика Владимир Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Общество «Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.

Футбол Полоз перешел из «Зенита» в «Сочи» "Зенит" договорился о переходе нападающего Дмитрия Полоза в "Сочи", сообщается на сайте санкт-петербургского футбольного клуба.

Политика Уголовное дело возбудили против главы «Автодора» Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".

Политика Путин встретился с папой Римским Президент РФ Владимир Путин встретился с папой Римским Франциском, сообщает РИА "Новости". Беседа продолжалась около часа.

Происшествия Норвежского политика приговорили к заключению за домогательства к беженцам Суд Северного Трумса признал бывшего губернатора провинции Трумс и в прошлом министра рыбной промышленности Норвегии Свейна Людвигсена виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и сексуальных домогательствах к трем молодым беженцам и приговорил его к пяти годам тюрьмы и крупному штрафу, сообщила телерадиокомпания NRK.

Шоу-бизнес Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".

Авто «Автокомпонент» возобновил поставки комплектующих на «АвтоВАЗ» Простой «АвтоВАЗ» объяснил «очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих» компанией «Завод Автокомпонент» из Нижнего Новгорода.

Политика «Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.