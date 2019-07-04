Происшествия

СК: ущерб по делу экс-главы «Автодора» превышает 2 млрд рублейRT на русском 10:25

По данным следствия, Кельбах в 2017 году неправомерно предоставил дополнительный аванс в размере 2 млрд рублей АО «Крокус Интернэшнл». Ранее генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что в отношении главы «Автодора» из-за нарушений при строительстве ЦКАД в Подмосковье было возбуждено уголовное дело.
Читать в источнике
с чего всё началось
Следствие оценило ущерб от действий экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха более чем в 2 млрд руб., сообщила
 в четверг, 4 июня, пресс-служба Следственного комитета (СК).
РБК10:06

Подробнее о событии

Ущерб от действий экс-главы «Автодора» оценили в 2 млрд рублей

RT на русском12:06

Экс-главу «Автодора» Сергея Кельбаха подозревают в трех эпизодах злоупотреблений

Коммерсантъ15:37

СК оценил ущерб от действий экс-главы «Автодора» Кельбаха в ₽2 млрд

РБК12:36

В чем Следственный комитет подозревает бывшего руководителя «Автодора» Сергея Кельбаха

Ведомости17:12

Ущерб по делу экс-главы «Автодора» превышает два миллиарда рублей

РИА Новости10:55

Ущерб от действий бывшего главы «Автодора» Кельбаха превысил 2 млрд рублей

ТАСС10:44

Ущерб по делу экс-главы «Автодора» превышает 2 млрд рублей

Говорит Москва10:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 19:52, Ашберн
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

Обновлено в 16:12
Шоу-бизнес

Девушка похудела на 60 килограммов, чтобы быть счастливой, как мама

27-летняя Карлин О'Донохью из Лондона вела незатейливый образ жизни: любила фастфуд и делать вид, что она счастлива.
Обновлено в 18:05
Наука

На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы

Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.
Обновлено в 04:58
Происшествия

В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу

В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:39
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Политика

Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17

На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
Обновлено в 18:54
Политика

Турция назвала время проведения саммита по Сирии с Ираном и РФ

Трехсторонний саммит по Сирии должен состояться в Турции в середине августа 2019 года, рассказал представитель Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.
Обновлено в 19:37
Общество

Эксперт: как увеличить продажи туров, не тратя на это ни рубля из бюджета компании?

Примерно тоже самое наблюдалось с эволюцией оплат через терминалы и в туризме: по началу только самые смелые туристы платили микро транзакции через терминал в виде тех же билетов или платы за телефон, а сейчас в любом турагентстве стоит терминал, и через него каждый месяц осуществляются оплаты миллионами рублей за проданные туры.
Обновлено в 10:53
Политика

Итальянский вице-премьер выложил в Instagram фото с Путиным

Обновлено в 17:05
Футбол

«Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа Сантоса

Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника.
Обновлено в 15:50
Общество

СК предложил бороться с авиадебоширами с помощью физиогностики

По словам генерала, в настоящее время действия авиадебоширов фиксируются с помощью «подручных средств», например камер смартфонов, однако увеличение количества «средств объективного контроля» помогло бы улучшить ситуацию.
Обновлено в 09:47
Общество

Погода в Москве на выходных достигнет «холодного дна»

Ветреная погода, дожди и понижение температуры ожидает жителей Москвы в предстоящие выходные, заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 4 июля.
Обновлено в 08:11
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных

Многодетным семьям начнут выдавать средства на компенсацию ипотеки. Закон об этом подписал Президент Владимир Путин.
Обновлено в 00:08
Происшествия

В Минске задержали подозреваемых по делу о ЧП с салютами

Обновлено в 12:22
Здоровье

Врачи рассказали, почему опасно спать с кошкой

Обновлено в 17:24
Происшествия

В США задержали трёх человек за сожжение американского флага

В США 4 июля задержали у Белого дома трёх человек после того, как они сожгли два американских флага.
Обновлено в 19:44
Интернет

Сбой в Facebook показал, что соцсеть «видит» на фото пользователей

Накануне в сервисах, принадлежащих компании Facebook, произошел крупный сбой: в Instagram не загружалась новостная лента, в Facebook — перестали отображаться картинки, а пользователи мессенджера WhatsApp испытывали проблемы с отправкой сообщений.
Обновлено в 10:39
Здоровье

Доктор медицинских наук Игорь Азнаурян: Близорукость – это цивилизационная болезнь

Только цифры По данным Минздрава, в 2017 году у каждого седьмого жителя России – 20,7 млн человек – имелись болезни глаз.
Обновлено в 14:02
Авто

Mercedes представил «заряженные» Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S

Mercedes представил «заряженные» Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S, которые оснащены двухлитровым турбированным бензиновым двигателем.
Обновлено в 14:57
Общество

Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде Лондона

Принцесса подала иск о разводе и опеке над двумя их несовершеннолетними детьми Сбежавшая с $39 млн от правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума принцесса Хайя бинт Хусейн находится в Великобритании.
Обновлено в 18:56
Авто

Tesla продемонстрировала работу автоматической системы экстренного торможения следующего поколения

Ещё в 2017 году Tesla представила автоматическую систему экстренного торможения (automatic emergency braking, AEB), используемую в её транспортных средствах с поддержкой технологии автопилота.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Погибших на «Лошарике» подводников похоронят тайно

Моряков-подводников, которые погибли в результате пожара на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», похоронят тайно.
Обновлено в 18:24
Здоровье

Соцсети: как снижается число бедных в России

Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено в 10:47
Авто

«АвтоВАЗ» заявил о возобновлении производства

Обновлено в 14:46
Наука

Зрительные нейроны оказались многофункциональными

Обновлено 02 июля в 04:19
Происшествия

Вдова погибшего моряка рассказала о его последнем сообщении

Обновлено в 09:47
Кино

В сериале Netflix о Николае II показали Мавзолей Ленина

Обновлено в 04:14
Общество

В России разработали концепт плацкартного вагона без боковых мест

Компания «Вагонреммаш» разработала концепт нового плацкартного вагона без боковых полок и с более длинными местами.
Обновлено в 12:56
Авто

Продажи автомобилей в России продолжили снижаться

В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 07:15
Авто

Электрический гиперкар Lotus получил название Evija

Компания Lotus наконец официально представила название для своего совершенно нового гиперкара — Evija.
Обновлено вчера в 23:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Центральная кольцевая автомобильная дорога
Масштабный проект развития инфраструктуры Московской области. В связи с расширением границ Москвы в 2012 году часть ЦКАД пройдёт и по территории Новой Москвы. Основное назначение ЦКАД - разгрузка федеральных дорог и МКАД путём перераспределения транзитного потока автотранспорта в обход Москвы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное