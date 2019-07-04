с чего всё началось

В СК нанесённый действиями Кельбаха ущерб оценивают в 2 млрд рублей. В «Автодоре» заявили, что передали все материалы о нарушениях следствию. В отношении экс-главы государственного холдинга «Автодор» Сергея Кельбаха возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

Экономика В течение трех месяцев Благовещенск получит статус свободного порта В течение трех месяцев Благовещенск получит статус свободного порта, позволяющего ввести упрощенный визовый режим и получить налоговые льготы.

Шоу-бизнес Рената Литвинова назвала себя страшной Актриса Рената Литвинова призналась, что считает себя страшной. Об этом она сказала в видео, опубликованном в ее блоге, передает сайт kp.ru.

Политика Путин назвал условие для переговоров с Зеленским "Диалог возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания - вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе, перестанет называть их сепаратистами", - полагает российский лидер.

Транспорт Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах с 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019 — начале 2020-х годов.

Здоровье Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.

Экономика Tele2 прекращает предоставлять услуги роуминга в Абхазии с 15 июля Мобильный оператор Tele2 прекращает предоставлять своим абонентам в Абхазии услуги международного роуминга с 15 июля.

Происшествия В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами "В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.

Происшествия Продюсера «Волка с Уолл-стрит» задержали за отмывание денег Голливудский продюсер Риза Азиз был задержан в Малайзии за отмывание денег. Об этом сообщает издание The New York Times.

Общество В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка Отдельные категории жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, получат дополнительные денежные выплаты из областного бюджета.

Политика Чехия согласилась не прерывать авиасообщение с Россией до конца лета Авиавласти Чехии согласились на предложение Минтранса России сохранить авиасообщение между странами в существующих объемах до конца лета и вернуться к решению возникших проблем в сентябре.

Экономика Суд в Воронеже рассмотрит жалобу Roshen на доначисление налогов Кондитерская фабрика корпорации Roshen недовольна решением арбитражного суда Липецкой области, подтвердившего законность доначисления фабрике налогов и штрафов за 2012 год.

Армия и оружие «Русские Витязи» прилетели на «Крылья Пармы» Экипажи «Русских Витязей» прибыли в Пермь на аэродром Большое Савино, где должны выступить в рамках фестиваля «Крылья Пармы».

Политика В Словакии готовят резолюцию об отмене антироссийских санкций Политик пояснил, что в резолюции, которая «находится в финальной стадии подготовки и будет представлена в течение двух месяцев», содержится призыв к отмене антироссийских санкций, «оказывающих негативный эффект на экономику» не только Словакии, «но и остальных стран — членов Евросоюза».

Происшествия Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.

Финансы Биржевые индексы в конце дня обновили исторические максимумы К закрытию торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,67 процентов до исторического максимума в 2842,78 пункта.

Происшествия Загоревшийся самолет из Нью-Йорка срочно сел в Бостоне Самолет, следующий по маршруту Нью-Йорк - Лондон, был вынужден срочно приземлиться в бостонском аэропорту из-за возгорания на борту.

Происшествия Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно Все 14 тел подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят тайно в Санкт-Петербурге.

Происшествия Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.