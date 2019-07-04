Происшествия

Ущерб от действий экс-главы «Автодора» оценили в 2 млрд рублейRT на русском вчера в 12:06

В СК нанесённый действиями Кельбаха ущерб оценивают в 2 млрд рублей. В «Автодоре» заявили, что передали все материалы о нарушениях следствию. В отношении экс-главы государственного холдинга «Автодор» Сергея Кельбаха возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.
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с чего всё началось
Следствие оценило ущерб от действий экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха более чем в 2 млрд руб., сообщила
 в четверг, 4 июня, пресс-служба Следственного комитета (СК).
РБКвчера в 10:06

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Говорит Москвавчера в 10:07
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Транспорт

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Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами

Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
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Экономика

Tele2 прекращает предоставлять услуги роуминга в Абхазии с 15 июля

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Происшествия

В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами

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Политика

В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады

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Происшествия

Продюсера «Волка с Уолл-стрит» задержали за отмывание денег

Голливудский продюсер Риза Азиз был задержан в Малайзии за отмывание денег. Об этом сообщает издание The New York Times.
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Общество

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Отдельные категории жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, получат дополнительные денежные выплаты из областного бюджета.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Чехия согласилась не прерывать авиасообщение с Россией до конца лета

Авиавласти Чехии согласились на предложение Минтранса России сохранить авиасообщение между странами в существующих объемах до конца лета и вернуться к решению возникших проблем в сентябре.
Обновлено вчера в 12:22
Экономика

Суд в Воронеже рассмотрит жалобу Roshen на доначисление налогов

Кондитерская фабрика корпорации Roshen недовольна решением арбитражного суда Липецкой области, подтвердившего законность доначисления фабрике налогов и штрафов за 2012 год.
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Армия и оружие

«Русские Витязи» прилетели на «Крылья Пармы»

Экипажи «Русских Витязей» прибыли в Пермь на аэродром Большое Савино, где должны выступить в рамках фестиваля «Крылья Пармы».
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На Украине задумались над освоением Арктики

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Карина Мишулина раскрыла обман Тимура Еремеева

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Политика

В Словакии готовят резолюцию об отмене антироссийских санкций

Политик пояснил, что в резолюции, которая «находится в финальной стадии подготовки и будет представлена в течение двух месяцев», содержится призыв к отмене антироссийских санкций, «оказывающих негативный эффект на экономику» не только Словакии, «но и остальных стран — членов Евросоюза».
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Происшествия

Внук Назарбаева искусал лондонского полицейского

Обновлено 03 июля в 11:22
Происшествия

Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
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Финансы

Биржевые индексы в конце дня обновили исторические максимумы

К закрытию торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,67 процентов до исторического максимума в 2842,78 пункта.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

Загоревшийся самолет из Нью-Йорка срочно сел в Бостоне

Самолет, следующий по маршруту Нью-Йорк - Лондон, был вынужден срочно приземлиться в бостонском аэропорту из-за возгорания на борту.
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Происшествия

Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно

Все 14 тел подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят тайно в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия

Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах

Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
Обновлено вчера в 23:27
Политика

Возбуждено дело против экс-главы «Автодора» из-за строительства ЦКАД

В отношении бывшего руководителя компании "Автодор" возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.
Обновлено вчера в 07:09
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Изменились правила перевозки детей в автомобилях

Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
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