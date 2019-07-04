Происшествия
Ущерб от действий экс-главы «Автодора» оценили в 2 млрд рублейRT на русском вчера в 12:06
В СК нанесённый действиями Кельбаха ущерб оценивают в 2 млрд рублей. В «Автодоре» заявили, что передали все материалы о нарушениях следствию. В отношении экс-главы государственного холдинга «Автодор» Сергея Кельбаха возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.
Читать в источнике
Оценить28
с чего всё началось
Следствие оценило ущерб от действий экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха более чем в 2 млрд руб., сообщила в четверг, 4 июня, пресс-служба Следственного комитета (СК).РБКвчера в 10:06
Подробнее о событии
Показать все источники
В чем Следственный комитет подозревает бывшего руководителя «Автодора» Сергея Кельбаха
Ведомостивчера в 17:12
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 00:30, Ашберн
Экономика
В течение трех месяцев Благовещенск получит статус свободного порта
В течение трех месяцев Благовещенск получит статус свободного порта, позволяющего ввести упрощенный визовый режим и получить налоговые льготы.
Обновлено вчера в 21:47
Шоу-бизнес
Рената Литвинова назвала себя страшной
Актриса Рената Литвинова призналась, что считает себя страшной. Об этом она сказала в видео, опубликованном в ее блоге, передает сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 21:44
Здоровье
Соцсети: как снижается число бедных в России
Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено вчера в 10:47
Политика
Путин назвал условие для переговоров с Зеленским
"Диалог возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания - вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе, перестанет называть их сепаратистами", - полагает российский лидер.
Обновлено вчера в 04:10
Транспорт
Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях
ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах с 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019 — начале 2020-х годов.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Москва выразила Токио протест за обозначение Курил территорией Японии
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия
Задержана в Казани похитившая свыше 20 млн рублей кассирша
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
В Иркутской области нашли 23 пропавших при наводнении
Обновлено вчера в 07:06
Здоровье
Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами
Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
Обновлено в 00:00
Экономика
Tele2 прекращает предоставлять услуги роуминга в Абхазии с 15 июля
Мобильный оператор Tele2 прекращает предоставлять своим абонентам в Абхазии услуги международного роуминга с 15 июля.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами
"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 16:22
Политика
В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
Продюсера «Волка с Уолл-стрит» задержали за отмывание денег
Голливудский продюсер Риза Азиз был задержан в Малайзии за отмывание денег. Об этом сообщает издание The New York Times.
Обновлено вчера в 13:02
Общество
В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка
Отдельные категории жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, получат дополнительные денежные выплаты из областного бюджета.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Чехия согласилась не прерывать авиасообщение с Россией до конца лета
Авиавласти Чехии согласились на предложение Минтранса России сохранить авиасообщение между странами в существующих объемах до конца лета и вернуться к решению возникших проблем в сентябре.
Обновлено вчера в 12:22
Экономика
Суд в Воронеже рассмотрит жалобу Roshen на доначисление налогов
Кондитерская фабрика корпорации Roshen недовольна решением арбитражного суда Липецкой области, подтвердившего законность доначисления фабрике налогов и штрафов за 2012 год.
Обновлено в 00:04
Армия и оружие
«Русские Витязи» прилетели на «Крылья Пармы»
Экипажи «Русских Витязей» прибыли в Пермь на аэродром Большое Савино, где должны выступить в рамках фестиваля «Крылья Пармы».
Обновлено вчера в 15:04
Общество
Столетняя британка назвала секретом долголетия сосиски в тесте
Обновлено вчера в 21:31
Политика
На Украине задумались над освоением Арктики
Обновлено вчера в 23:06
Шоу-бизнес
Карина Мишулина раскрыла обман Тимура Еремеева
Обновлено вчера в 09:30
Политика
В Словакии готовят резолюцию об отмене антироссийских санкций
Политик пояснил, что в резолюции, которая «находится в финальной стадии подготовки и будет представлена в течение двух месяцев», содержится призыв к отмене антироссийских санкций, «оказывающих негативный эффект на экономику» не только Словакии, «но и остальных стран — членов Евросоюза».
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
Внук Назарбаева искусал лондонского полицейского
Обновлено 03 июля в 11:22
Происшествия
Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено вчера в 12:24
Финансы
Биржевые индексы в конце дня обновили исторические максимумы
К закрытию торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,67 процентов до исторического максимума в 2842,78 пункта.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
Загоревшийся самолет из Нью-Йорка срочно сел в Бостоне
Самолет, следующий по маршруту Нью-Йорк - Лондон, был вынужден срочно приземлиться в бостонском аэропорту из-за возгорания на борту.
Обновлено в 00:08
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Все 14 тел подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят тайно в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Возбуждено дело против экс-главы «Автодора» из-за строительства ЦКАД
В отношении бывшего руководителя компании "Автодор" возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.
Обновлено вчера в 07:09
Авто
Изменились правила перевозки детей в автомобилях
Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
Обновлено вчера в 18:29
Космос
Огромный астероид несется к Земле
Обновлено вчера в 14:27