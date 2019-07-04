с чего всё началось

В СК заявили, что незаконные действия Кельбаха привели к ущербу на сумму более двух миллиардов рублей. Ранее Генпрокурор Юрий Чайка сообщил, что совместная проверка ведомства и Счетной палаты выявила нарушения при строительства центральной кольцевой дороги (ЦКАД) в Подмосковье.

Происшествия Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани Сотрудники уголовного розыска задержали кассира из Башкирии, сбежавшую в Казань после кражи более 20 млн рублей из кассы одного из банков города Салавата, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Политика Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.

Происшествия ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене «4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.

Общество В России разработали концепт плацкартного вагона без боковых мест Компания «Вагонреммаш» разработала концепт нового плацкартного вагона без боковых полок и с более длинными местами.

Футбол Буффон рассказал, что считает подарком на завершение карьеры Буффон выступал за "Ювентус" на протяжении 17 сезонов, с 2001 по 2018 год. В составе "бьянконери" он девять раз становился чемпионом Италии.

Политика Парубий призвал Зеленского подписать закон об импичменте Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обратился с официальным письмом к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием подписать принятый парламентом закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства.

Спорт МОК начал расследование в связи с обвинениями в адрес Попова и Бубки Ранее бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал во время судебного заседания заявил, что в 2009 году передал деньги на тот момент действующему главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламину Диаку за голоса в пользу города на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, а тот перераспределил их между несколькими членами МОК, в числе которых были Попов и Бубка.

Наука Назван реальный способ предотвратить глобальную катастрофу Ученые Швейцарской высшей технической школы Цюриха пришли к выводу, что отсрочить глобальное потепление на несколько десятилетий можно с помощью высадки лесных насаждений общей площадью 4,4 миллиарда гектаров.

Общество Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле Роскачество напоминает, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, правильное использование детских автокресел может снизить количество смертей на дороге детей в возрасте до 12 лет примерно вдвое, а младенцев – на 70%.

Политика «Единая Россия» вводит KPI для региональных отделений «Единая Россия» вводит систему KPI (ключевых показателей эффективности) для своих региональных отделений, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в партии.

Общество Аудиторы сообщили о новом виде мошенничества в России На профессиональных форумах аудиторов активно обсуждается новый вид мошенничества – мнимые заказчики, пишет «Коммерсантъ».

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Политика Украина утратила возможности осваивать Арктику, заявил Чилингаров Украина не сможет заниматься освоением Арктики, потому что технические возможности для этого она утратила, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров.

Экономика Банк России обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.

Общество Мутко оценил масштаб разрушений от паводка в Иркутской области Мутко прибыл в Иркутскую область, чтобы оценить нанесенный паводком ущерб жилым домам, социальным объектам и объектам инфраструктуры в пострадавших от затопления районах.

Армия и оружие Секреты военной лаборатории в Портон-Дауне оказались на помойке Секретные документы военной химической лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорном баке на севере Лондона.

Экономика «Татнефть» купит у Neste российские АЗС и терминал в Петербурге «Татнефть» отметила, что северо-западный регион, где сосредоточен розничный бизнес Neste, является приоритетным для компании, а покупка отвечает стратегии довести до 50% продажи производимого топлива на внутреннем рынке.

Армия и оружие Россия начала учения в Черном море возле кораблей НАТО Десять российских кораблей выполнят ряд мероприятия боевой подготовки возле учений НАТО, в которых участвуют корабли из США, Британии, Италии, Канады и других стран.

Происшествия Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.

Политика Захарова оценила главный принцип Британии Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала признание министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, раскрывшего принцип внешней политики Лондона.