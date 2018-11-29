Происшествия

СК сообщил об аресте ранее неизвестных членов банды Басаева
РБК
11:28

Двое ранее неизвестных членов банды Басаева задержаны и арестованы в ходе расследования Следственного комитета и ФСБ по факту нападения на псковских десантников в Чеченской Республике в 2000 году.
РБК11:28

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Задержаны двое членов банды Шамиля Басаева

Вести.Ru11:47

Задержаны двое участников нападения на псковских десантников в 2000 году

Коммерсантъ11:33

Задержаны двое участников нападения на Псковскую дивизию ВДВ в 2000 году

RT на русском11:31

СК сообщил об аресте ранее неизвестных членов банды Басаева

РБК11:28

Задержаны двое участников нападения на псковских десантников в 2000 году в Чечне

Интерфакс11:14

Арестованы двое участников нападения банды Басаева на псковских десантников в Чечне

ТАСС11:06

СК сообщил об аресте двух членов банды Басаева

РИА Новости11:03
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Происшествия

В Краснодаре неизвестный открыл огонь по сотрудникам Росгвардии

Сегодня вечером в Краснодаре у продуктового магазина по улице Гагарина неизвестный мужчина предположительно из пистолета открыл огонь по двум сотрудникам Росгвардии.
Обновлено в 13:16
Происшествия

Семья из трех человек пострадала при взрыве газа в доме в Махачкале

В пресс-службе регионального министерства здравоохранения сообщили, что пострадавшие находятся в критическом состоянии.
Обновлено в 13:14
Происшествия

В ОСК оценили повреждения ледокола «Виктор Черномырдин»

Глава ОСК Алексей Рахманов заявил, что компания оценивает стоимость ремонта ледокола "Виктор Черномырдин" после пожара в 150 млн рублей.
Обновлено в 13:04
Происшествия

Суд отстранил Качева от должности главы Саратовского ГУ МЧС

Обновлено в 12:45
Происшествия

Замначальника московской областной таможни задержали за взятку

Имя задержанного не называется, согласно информации на сайте Московской областной таможни, у начальника шесть заместителей.
Обновлено в 12:28
Происшествия

В Москве в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали десять человек

Трое детей и семеро взрослых пострадали, по уточненным данным, при столкновении микроавтобуса с мусоровозом на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:20
Происшествия

Угрожавшая взорвать французский банк сдалась полиции

Угрожавшая взорвать отделение банка LCL во французском городе Алес сдалась полицейским.
Обновлено в 11:57
Происшествия

В Италии мужчина взял в заложники директора института и 20 студентов

В итальянском городе Фьюджи 28-летний мужчина ворвался в государственное образовательное учреждение, взяв в заложники более 20 человек.
Обновлено в 12:27
Происшествия

«Заминировавшие» ТЦ Москвы хакеры звонили с номера жительницы Балашихи

Большинство анонимных звонков о "минировании" торговых центров (ТЦ) в Москве были сделаны с номера телефона жительницы подмосковной Балашихи, который использовали хакеры, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.
Обновлено в 10:53
Происшествия

В Подмосковье полицейский с ножом напал на сотрудника прокуратуры

В подмосковном городе Электросталь полицейский напал с ножом на сотрудника прокуратуры, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Московской области.
Обновлено в 09:34
Происшествия

Ликвидировано возгорание бензовоза на АЗС в Нижегородской области

Обновлено в 10:53
Происшествия

В Москве загорелся жилой дом напротив цирка на проспекте Вернадского

Девятиэтажный жилой дом напротив Большого цирка на Вернадского горит на юго-западе Москвы, пока эвакуируют жильцов одного из подъездов, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 13:24
Происшествия

Военный вертолет Ми-24 потерпел аварию в Чехии

Вертолет Ми-24 ВВС Чехии потерпел аварию в городе Намешт-над-Ославоу на юго-востоке республики.
Обновлено в 12:19
Происшествия

РБК: в СКР созданы отделы для расследования врачебных ошибок

Свои отделы по расследованию ятрогенных преступлений будут созданы также в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Посетителей Дома Зингера эвакуировали по звонку о бомбе

Обновлено в 11:45
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Шамиль Салманович Басаев
Террорист
Шамиль Салманович Басаев, он же Абдаллах Шамиль Абу-Идрис - чеченский террорист, активный участник сепаратистской борьбы за выход непризнанной Чеченской Республики Ичкерия из состава Российской Федерации и боевых действий в Чечне в 1991-2006 годах, один из руководителей самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия. Имел звание генерала армии ЧРИ. Организовал ряд резонансных террористических актов на территории Российской Федерации. Был внесён в списки террористов ООН, Госдепартамента США и Европейского союза. Выходец из тейпа Белгатой. Уничтожен в ночь на 10 июля 2006 года в районе с. Экажево.
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