Происшествия

СК сообщил об аресте ранее неизвестных членов банды Басаева
РБК
11:28

Двое ранее неизвестных членов банды Басаева задержаны и арестованы в ходе расследования Следственного комитета и ФСБ по факту нападения на псковских десантников в Чеченской Республике в 2000 году.
РБК11:28

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Задержаны двое участников нападения на псковских десантников в 2000 году

Коммерсантъ11:33

Задержаны двое участников нападения на Псковскую дивизию ВДВ в 2000 году

RT на русском11:31

СК сообщил об аресте ранее неизвестных членов банды Басаева

РБК11:28

Задержаны двое участников нападения на псковских десантников в 2000 году в Чечне

Интерфакс11:14

Арестованы двое участников нападения банды Басаева на псковских десантников в Чечне

ТАСС11:06

СК сообщил об аресте двух членов банды Басаева

РИА Новости11:03

ФСБ задержала двух участников нападения на псковских десантников в Чечне в 2000 году

Дождь12:30
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Происшествия

Пять человек погибли в массовом ДТП в Челябинской области

Обновлено в 23:28
Происшествия

В Краснодаре неизвестный открыл огонь по сотрудникам Росгвардии

Сегодня вечером в Краснодаре у продуктового магазина по улице Гагарина неизвестный мужчина предположительно из пистолета открыл огонь по двум сотрудникам Росгвардии.
Обновлено в 21:03
Происшествия

В Томске торговый центр «Светофор» загорелся на площади 1000 кв. м

В Томске загорелся торговый центр «Светофор», площадь пожара составила 1000 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 23:26
Происшествия

Семь человек спасены в ходе тушения пожара на юго-западе Москвы

Пожарные спасли семь человек в ходе тушения возгорания в одной из квартир жилого дома на юго-западе Москвы.
Обновлено в 22:27
Происшествия

В США 78-летний заключенный признался в 90 убийствах

В США 78-летний заключенный Сэмьюэл Литтл признался в 90 убийствах. Об этом сообщает National Public Radio со ссылкой на данные ФБР.
Обновлено в 23:02
Происшествия

«Виктор Черномырдин» будет сдан не ранее 2019 года

Обновлено в 21:01
Происшествия

Стюардесса рассказала, какие пассажиры привлекают внимание

Дженис Бриджер, работающая стюардессой 27 лет, рассказала, что всегда во время приветствия пассажиров, заходящих в салон, мысленно отмечает физически сильных мужчин и запоминает, где они сидят.
Обновлено в 22:51
Происшествия

Замначальника московской областной таможни задержали за взятку

В отношении заместителя начальника Московской областной таможни ФТС России возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 21:48
Происшествия

Суд отстранил Качева от должности главы Саратовского ГУ МЧС

Волжский районный суд в четверг принял решение отстранить Игоря Качева от должности главы Саратовского ГУ МЧС, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 17:35
Происшествия

На Украине пенсионера заживо залили цементом

В украинском Вознесенске пенсионеру нанесли 11 ножевых ранений и заживо залили цементом в подвале собственного дома.
Обновлено в 23:04
Происшествия

Два самолета не смогли приземлиться в Кемерове из-за сильного ветра

Два рейса из Москвы не смогли приземлиться в Кемерове из-за сильного ветра и ушли на запасной аэропорт в Новосибирск.
Обновлено в 23:30
Происшествия

В Гонконге пять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

Пять человек погибли и более тридцати получили ранения в результате столкновения туристического автобуса и такси в Гонконге, сообщает газета South China Morning Post.
Обновлено в 21:46
Происшествия

Семья из трех человек пострадала при взрыве газа в доме в Махачкале

Обновлено в 18:37
Происшествия

Самолет вьетнамской авиакомпании при посадке потерял колеса шасси

Обновлено в 22:36
Происшествия

СК: Пилот разбившегося в Хакасии самолета был пьян

Пилот разбившегося в Хакасии в апреле 2018 года легкомоторного самолета был пьян.
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Шамиль Салманович Басаев
Террорист
Шамиль Салманович Басаев, он же Абдаллах Шамиль Абу-Идрис - чеченский террорист, активный участник сепаратистской борьбы за выход непризнанной Чеченской Республики Ичкерия из состава Российской Федерации и боевых действий в Чечне в 1991-2006 годах, один из руководителей самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия. Имел звание генерала армии ЧРИ. Организовал ряд резонансных террористических актов на территории Российской Федерации. Был внесён в списки террористов ООН, Госдепартамента США и Европейского союза. Выходец из тейпа Белгатой. Уничтожен в ночь на 10 июля 2006 года в районе с. Экажево.
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