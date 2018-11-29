Происшествия
СК сообщил об аресте ранее неизвестных членов банды Басаева
СК сообщил об аресте ранее неизвестных членов банды БасаеваРБК11:28
Двое ранее неизвестных членов банды Басаева задержаны и арестованы в ходе расследования Следственного комитета и ФСБ по факту нападения на псковских десантников в Чеченской Республике в 2000 году.
РБК11:28
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