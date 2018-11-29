Происшествия

СК сообщил об аресте ранее неизвестных членов банды Басаева
РБК
11:28

Двое ранее неизвестных членов банды Басаева задержаны и арестованы в ходе расследования Следственного комитета и ФСБ по факту нападения на псковских десантников в Чеченской Республике в 2000 году.
РБК11:28

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Задержаны двое участников нападения на псковских десантников в 2000 году

Коммерсантъ11:33

Задержаны двое участников нападения на Псковскую дивизию ВДВ в 2000 году

RT на русском11:31

СК сообщил об аресте ранее неизвестных членов банды Басаева

РБК11:28

Задержаны двое участников нападения на псковских десантников в 2000 году в Чечне

Интерфакс11:14

Арестованы двое участников нападения банды Басаева на псковских десантников в Чечне

ТАСС11:06

СК сообщил об аресте двух членов банды Басаева

РИА Новости11:03

ФСБ задержала двух участников нападения на псковских десантников в Чечне в 2000 году

Дождь12:30
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В Краснодаре неизвестный открыл огонь по сотрудникам Росгвардии

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Сотрудница авиакомпании рассказала, на какие особенности внешнего вида обращают внимание бортпроводницы, когда пропускают пассажиров в самолет.
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Замначальника московской областной таможни задержали за взятку

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Волжский районный суд в четверг принял решение отстранить Игоря Качева от должности главы Саратовского ГУ МЧС, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
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СК начал проверку после ДТП с микроавтобусом и мусоровозом в Москве

Следователи начали доследственную проверку после ДТП с микроавтобусом и мусоровозом в Москве, в котором пострадали, по данным СК, пять человек, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
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Активиста Мохнаткина арестовали за три дня до выхода из колонии

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На Украине скончался отец футболиста «Локомотива» Михалика

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Угрожавшая взорвать французский банк сдалась полиции

Угрожавшая взорвать отделение банка LCL во французском городе Алес сдалась полицейским.
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Туристка из России скончалась в индийском Гоа

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В Купчино сбили ребенка, перебегавшего дорогу на красный

Как сообщили очевидцы в сообществе "Твое Купчино" в социальной сети "ВКонтакте", пятеро детей перебегали дорогу в неположенном месте, последнего сбил Hyundai Solaris.
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