Происшествия

СК сообщил об аресте ранее неизвестных членов банды Басаева
РБК
вчера в 11:28

Двое ранее неизвестных членов банды Басаева задержаны и арестованы в ходе расследования Следственного комитета и ФСБ по факту нападения на псковских десантников в Чеченской Республике в 2000 году.
РБКвчера в 11:28

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Задержаны двое участников нападения на псковских десантников в 2000 году

Коммерсантъвчера в 11:33

Задержаны двое участников нападения на Псковскую дивизию ВДВ в 2000 году

RT на русскомвчера в 11:31

СК сообщил об аресте ранее неизвестных членов банды Басаева

РБКвчера в 11:28

Задержаны двое участников нападения на псковских десантников в 2000 году в Чечне

Интерфаксвчера в 11:14

Арестованы двое участников нападения банды Басаева на псковских десантников в Чечне

ТАССвчера в 11:06

СК сообщил об аресте двух членов банды Басаева

РИА Новостивчера в 11:03

ФСБ задержала двух участников нападения на псковских десантников в Чечне в 2000 году

Дождьвчера в 12:30
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Происшествия

В ДТП с участием четырех машин под Челябинском погибли пять человек

Обновлено в 02:30
Происшествия

В Краснодаре неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии

Двое сотрудников Росгвардии ранены в Краснодаре в результате нападения.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Мосгорсуд отклонил кассационные жалобы на арест Кокорина и Мамаева

Обновлено в 02:41
Происшествия

В ФРГ проверяют криминальный след поломки лайнера Меркель

Поломка самолета немецкого канцлера Ангелы Меркель могла быть заказной, полагает правительство Германии.
Обновлено в 02:36
Происшествия

В сети появилось видео с потерявшейся на МКАД овцой

На видеохостинге YouTube опубликовано видео, на кадры которого попала овца, потерявшаяся на внутренней стороне МКАД, между 57-м и 58-м км трассы.
Обновлено в 02:35
Происшествия

В Томске ликвидировали пожар в торговом центре

Пожар ликвидировали в пятницу в торговом центре "Светофор" в Томске на площади около 1 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Отец избитого тренером ребенка попросил прекратить уголовное дело

Отец девятилетнего ребенка, которого избил тренер по кудо на тренировке в Московской области, попросил прекратить уголовное дело.
Обновлено в 02:36
Происшествия

На Украине пенсионера заживо залили цементом

В украинском Вознесенске пенсионеру нанесли 11 ножевых ранений и заживо залили цементом в подвале собственного дома.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Пилот разбившегося в Хакасии легкомоторного самолета был пьян — СКР

Обновлено в 02:11
Происшествия

Под Волгоградом в результате пожара в дачном доме погибли два человека

Обновлено в 02:21
Происшествия

ОСК оценила ущерб от пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Ранее Следственный комитет России оценил ущерб от пожара на ледоколе "Виктор Черномырдин" в 1,5 млн руб. По версии следствия, на ледоколе не было обеспечено соблюдение правил безопасности, из-за чего ведомство возбудило уголовное дело (ч. 1 ст. 216 УК).
Обновлено в 02:29
Происшествия

Экс-замглавы стройнадзора Кузбасса оставили под арестом

Кемеровский областной суд в пятницу рассмотрел и оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на продление ареста от защиты бывшей замглавы госстройнадзора Кемеровской области Светланы Шенгерей, обвиняемой по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 02:39
Происшествия

В Тульской области два человека погибли при пожаре в частном доме

Обновлено в 02:29
Происшествия

Два самолета не смогли приземлиться в Кемерове из-за сильного ветра

Два рейса из Москвы не смогли приземлиться в Кемерове из-за сильного ветра и ушли на запасной аэропорт в Новосибирск.
Обновлено в 01:43
Происшествия

Тело избитого четырёхлетнего ребёнка найдено в Выборгском районе

По информации правоохранительных органов, сотрудники полиции обнаружили труп четырёхлетнего мальчика 29 ноября около трёх часов дня в жилом доме посёлка Барышево в Выборгском районе Ленинградской области.
Обновлено в 02:40
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Шамиль Салманович Басаев
Террорист
Шамиль Салманович Басаев, он же Абдаллах Шамиль Абу-Идрис - чеченский террорист, активный участник сепаратистской борьбы за выход непризнанной Чеченской Республики Ичкерия из состава Российской Федерации и боевых действий в Чечне в 1991-2006 годах, один из руководителей самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия. Имел звание генерала армии ЧРИ. Организовал ряд резонансных террористических актов на территории Российской Федерации. Был внесён в списки террористов ООН, Госдепартамента США и Европейского союза. Выходец из тейпа Белгатой. Уничтожен в ночь на 10 июля 2006 года в районе с. Экажево.
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