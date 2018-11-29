Происшествия
Двое ранее неизвестных членов банды Басаева задержаны и арестованы в ходе расследования Следственного комитета и ФСБ по факту нападения на псковских десантников в Чеченской Республике в 2000 году.
РБКвчера в 11:28
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Задержаны двое участников нападения на псковских десантников в 2000 году в Чечне
Интерфаксвчера в 11:14
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Происшествия
В ДТП с участием четырех машин под Челябинском погибли пять человек
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Краснодаре неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии
Двое сотрудников Росгвардии ранены в Краснодаре в результате нападения.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Мосгорсуд отклонил кассационные жалобы на арест Кокорина и Мамаева
Обновлено в 02:41
Происшествия
В ФРГ проверяют криминальный след поломки лайнера Меркель
Поломка самолета немецкого канцлера Ангелы Меркель могла быть заказной, полагает правительство Германии.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В сети появилось видео с потерявшейся на МКАД овцой
На видеохостинге YouTube опубликовано видео, на кадры которого попала овца, потерявшаяся на внутренней стороне МКАД, между 57-м и 58-м км трассы.
Обновлено в 02:35
Происшествия
В Томске ликвидировали пожар в торговом центре
Пожар ликвидировали в пятницу в торговом центре "Светофор" в Томске на площади около 1 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Отец избитого тренером ребенка попросил прекратить уголовное дело
Отец девятилетнего ребенка, которого избил тренер по кудо на тренировке в Московской области, попросил прекратить уголовное дело.
Обновлено в 02:36
Происшествия
На Украине пенсионера заживо залили цементом
В украинском Вознесенске пенсионеру нанесли 11 ножевых ранений и заживо залили цементом в подвале собственного дома.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Пилот разбившегося в Хакасии легкомоторного самолета был пьян — СКР
Обновлено в 02:11
Происшествия
Под Волгоградом в результате пожара в дачном доме погибли два человека
Обновлено в 02:21
Происшествия
ОСК оценила ущерб от пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»
Ранее Следственный комитет России оценил ущерб от пожара на ледоколе "Виктор Черномырдин" в 1,5 млн руб. По версии следствия, на ледоколе не было обеспечено соблюдение правил безопасности, из-за чего ведомство возбудило уголовное дело (ч. 1 ст. 216 УК).
Обновлено в 02:29
Происшествия
Экс-замглавы стройнадзора Кузбасса оставили под арестом
Кемеровский областной суд в пятницу рассмотрел и оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на продление ареста от защиты бывшей замглавы госстройнадзора Кемеровской области Светланы Шенгерей, обвиняемой по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 02:39
Происшествия
В Тульской области два человека погибли при пожаре в частном доме
Обновлено в 02:29
Происшествия
Два самолета не смогли приземлиться в Кемерове из-за сильного ветра
Два рейса из Москвы не смогли приземлиться в Кемерове из-за сильного ветра и ушли на запасной аэропорт в Новосибирск.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Тело избитого четырёхлетнего ребёнка найдено в Выборгском районе
По информации правоохранительных органов, сотрудники полиции обнаружили труп четырёхлетнего мальчика 29 ноября около трёх часов дня в жилом доме посёлка Барышево в Выборгском районе Ленинградской области.
Обновлено в 02:40