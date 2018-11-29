Двое ранее неизвестных членов банды Басаева задержаны и арестованы в ходе расследования Следственного комитета и ФСБ по факту нападения на псковских десантников в Чеченской Республике в 2000 году.

Происшествия Происшествия Пять человек погибли в ДТП с грузовиком под Челябинском

Происшествия Происшествия Бойцов Росгвардии обстреляли в Краснодаре В Краснодаре неизвестный напал на двух бойцов Росгвардии, находившихся при исполнении служебных обязанностей.

Происшествия Происшествия В Гамбурге неизвестные атаковали дом вице-канцлера Германии Группа неизвестных в ночь на пятницу атаковала расположенный на западе города Гамбург дом вице-канцлера Германии, министра финансов Олафа Шольца, сообщает журнал Spiegel.

Происшествия Происшествия Овца на МКАД едва не устроила затор Оказавшаяся на Московской кольцевой автодороге овца едва не устроила затор.

Происшествия Происшествия В Томске ликвидировали пожар в торговом центре Пожар ликвидировали в пятницу в торговом центре "Светофор" в Томске на площади около 1 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.

Происшествия Происшествия ОСК оценила ущерб от пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин» Ранее Следственный комитет России оценил ущерб от пожара на ледоколе "Виктор Черномырдин" в 1,5 млн руб. По версии следствия, на ледоколе не было обеспечено соблюдение правил безопасности, из-за чего ведомство возбудило уголовное дело (ч. 1 ст. 216 УК).

Происшествия Происшествия На Украине пенсионера заживо залили цементом

Происшествия Происшествия Под Волгоградом в результате пожара в дачном доме погибли два человека

Происшествия Происшествия Семь человек спасены в ходе тушения пожара на юго-западе Москвы Пожарные спасли семь человек в ходе тушения возгорания в одной из квартир жилого дома на юго-западе Москвы.

Происшествия Происшествия СК рассказал о пьяном пилоте разбившегося в Хакасии самолета Пилот самолета был пьян, а также не имел прав для управления и совершал опасные маневры, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Происшествия Происшествия В США 78-летний серийный маньяк признался еще в 87 убийствах Приговоренный к трем пожизненным заключениям за убийства трех женщин 78-летний афроамериканец Самуил Литтл признался в еще 87 эпизодах, сообщает «Би-би-си».

Происшествия Происшествия Суд отстранил Качева от должности главы Саратовского ГУ МЧС Волжский районный суд в четверг принял решение отстранить Игоря Качева от должности главы Саратовского ГУ МЧС, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Происшествия Происшествия Замначальника московской областной таможни задержали за взятку Имя задержанного не называется, согласно информации на сайте Московской областной таможни, у начальника шесть заместителей.

Происшествия Происшествия Семья из трех человек пострадала при взрыве газа в доме в Махачкале