Происшествия

СК сообщил об аресте ранее неизвестных членов банды Басаева
РБК
вчера в 11:28

Двое ранее неизвестных членов банды Басаева задержаны и арестованы в ходе расследования Следственного комитета и ФСБ по факту нападения на псковских десантников в Чеченской Республике в 2000 году.
РБКвчера в 11:28

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Задержаны двое участников нападения на псковских десантников в 2000 году

Коммерсантъвчера в 11:33

Задержаны двое участников нападения на Псковскую дивизию ВДВ в 2000 году

RT на русскомвчера в 11:31

СК сообщил об аресте ранее неизвестных членов банды Басаева

РБКвчера в 11:28

Задержаны двое участников нападения на псковских десантников в 2000 году в Чечне

Интерфаксвчера в 11:14

Арестованы двое участников нападения банды Басаева на псковских десантников в Чечне

ТАССвчера в 11:06

СК сообщил об аресте двух членов банды Басаева

РИА Новостивчера в 11:03

ФСБ задержала двух участников нападения на псковских десантников в Чечне в 2000 году

Дождьвчера в 12:30
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Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с грузовиком под Челябинском

Обновлено в 01:07
Происшествия

Бойцов Росгвардии обстреляли в Краснодаре

В Краснодаре неизвестный напал на двух бойцов Росгвардии, находившихся при исполнении служебных обязанностей.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

В Гамбурге неизвестные атаковали дом вице-канцлера Германии

Группа неизвестных в ночь на пятницу атаковала расположенный на западе города Гамбург дом вице-канцлера Германии, министра финансов Олафа Шольца, сообщает журнал Spiegel.
Обновлено в 00:59
Происшествия

Овца на МКАД едва не устроила затор

Оказавшаяся на Московской кольцевой автодороге овца едва не устроила затор.
Обновлено в 01:10
Происшествия

В Томске ликвидировали пожар в торговом центре

Пожар ликвидировали в пятницу в торговом центре "Светофор" в Томске на площади около 1 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
Обновлено в 00:38
Происшествия

ОСК оценила ущерб от пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Ранее Следственный комитет России оценил ущерб от пожара на ледоколе "Виктор Черномырдин" в 1,5 млн руб. По версии следствия, на ледоколе не было обеспечено соблюдение правил безопасности, из-за чего ведомство возбудило уголовное дело (ч. 1 ст. 216 УК).
Обновлено в 01:09
Происшествия

На Украине пенсионера заживо залили цементом

Обновлено в 00:57
Происшествия

Под Волгоградом в результате пожара в дачном доме погибли два человека

Обновлено в 00:55
Происшествия

Семь человек спасены в ходе тушения пожара на юго-западе Москвы

Пожарные спасли семь человек в ходе тушения возгорания в одной из квартир жилого дома на юго-западе Москвы.
Обновлено в 00:17
Происшествия

СК рассказал о пьяном пилоте разбившегося в Хакасии самолета

Пилот самолета был пьян, а также не имел прав для управления и совершал опасные маневры, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
Обновлено в 00:18
Происшествия

В США 78-летний серийный маньяк признался еще в 87 убийствах

Приговоренный к трем пожизненным заключениям за убийства трех женщин 78-летний афроамериканец Самуил Литтл признался в еще 87 эпизодах, сообщает «Би-би-си».
Обновлено в 00:53
Происшествия

Суд отстранил Качева от должности главы Саратовского ГУ МЧС

Волжский районный суд в четверг принял решение отстранить Игоря Качева от должности главы Саратовского ГУ МЧС, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

Замначальника московской областной таможни задержали за взятку

Имя задержанного не называется, согласно информации на сайте Московской областной таможни, у начальника шесть заместителей.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия

Семья из трех человек пострадала при взрыве газа в доме в Махачкале

Обновлено в 00:40
Происшествия

Офис «ВКонтакте» на Невском прервал работу из-за «бомбы»

Как стало известно "Мойке78", 29 ноября около 16 часов в Дежурную часть ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти от коллег в Москве поступило сообщение о минировании главного офиса "ВКонтакте".
Обновлено в 01:07
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Шамиль Салманович Басаев
Террорист
Шамиль Салманович Басаев, он же Абдаллах Шамиль Абу-Идрис - чеченский террорист, активный участник сепаратистской борьбы за выход непризнанной Чеченской Республики Ичкерия из состава Российской Федерации и боевых действий в Чечне в 1991-2006 годах, один из руководителей самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия. Имел звание генерала армии ЧРИ. Организовал ряд резонансных террористических актов на территории Российской Федерации. Был внесён в списки террористов ООН, Госдепартамента США и Европейского союза. Выходец из тейпа Белгатой. Уничтожен в ночь на 10 июля 2006 года в районе с. Экажево.
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