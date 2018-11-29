Происшествия
Двое ранее неизвестных членов банды Басаева задержаны и арестованы в ходе расследования Следственного комитета и ФСБ по факту нападения на псковских десантников в Чеченской Республике в 2000 году.
РБКвчера в 11:28
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Задержаны двое участников нападения на псковских десантников в 2000 году в Чечне
Интерфаксвчера в 11:14
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Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с грузовиком под Челябинском
Обновлено в 01:07
Происшествия
Бойцов Росгвардии обстреляли в Краснодаре
В Краснодаре неизвестный напал на двух бойцов Росгвардии, находившихся при исполнении служебных обязанностей.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
В Гамбурге неизвестные атаковали дом вице-канцлера Германии
Группа неизвестных в ночь на пятницу атаковала расположенный на западе города Гамбург дом вице-канцлера Германии, министра финансов Олафа Шольца, сообщает журнал Spiegel.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Овца на МКАД едва не устроила затор
Оказавшаяся на Московской кольцевой автодороге овца едва не устроила затор.
Обновлено в 01:10
Происшествия
В Томске ликвидировали пожар в торговом центре
Пожар ликвидировали в пятницу в торговом центре "Светофор" в Томске на площади около 1 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
Обновлено в 00:38
Происшествия
ОСК оценила ущерб от пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»
Ранее Следственный комитет России оценил ущерб от пожара на ледоколе "Виктор Черномырдин" в 1,5 млн руб. По версии следствия, на ледоколе не было обеспечено соблюдение правил безопасности, из-за чего ведомство возбудило уголовное дело (ч. 1 ст. 216 УК).
Обновлено в 01:09
Происшествия
На Украине пенсионера заживо залили цементом
Обновлено в 00:57
Происшествия
Под Волгоградом в результате пожара в дачном доме погибли два человека
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Происшествия
Семь человек спасены в ходе тушения пожара на юго-западе Москвы
Пожарные спасли семь человек в ходе тушения возгорания в одной из квартир жилого дома на юго-западе Москвы.
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Происшествия
СК рассказал о пьяном пилоте разбившегося в Хакасии самолета
Пилот самолета был пьян, а также не имел прав для управления и совершал опасные маневры, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
Обновлено в 00:18
Происшествия
В США 78-летний серийный маньяк признался еще в 87 убийствах
Приговоренный к трем пожизненным заключениям за убийства трех женщин 78-летний афроамериканец Самуил Литтл признался в еще 87 эпизодах, сообщает «Би-би-си».
Обновлено в 00:53
Происшествия
Суд отстранил Качева от должности главы Саратовского ГУ МЧС
Волжский районный суд в четверг принял решение отстранить Игоря Качева от должности главы Саратовского ГУ МЧС, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
Замначальника московской областной таможни задержали за взятку
Имя задержанного не называется, согласно информации на сайте Московской областной таможни, у начальника шесть заместителей.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
Семья из трех человек пострадала при взрыве газа в доме в Махачкале
Обновлено в 00:40
Происшествия
Офис «ВКонтакте» на Невском прервал работу из-за «бомбы»
Как стало известно "Мойке78", 29 ноября около 16 часов в Дежурную часть ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти от коллег в Москве поступило сообщение о минировании главного офиса "ВКонтакте".
Обновлено в 01:07