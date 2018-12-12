Происшествия

СК сообщил о задержании еще одного участника банды Басаева
Газета.Ru
02:07

Следственный комитет России сообщил на своем сайте о задержании еще одного участника банды Шамиля Басаева, Шамиля Казбулатова, по подозрению в нападении на Псковскую дивизию ВДВ в 2000 году.
Газета.Ru02:07

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ФСБ поймала участника нападения на псковский десант из банды Басаева

РБК02:35

Задержан один из участников банды Басаева. Он подозревается в нападении на дивизию ВДВ в 2000 году

Телеканал 360°02:34

Задержан ещё один участник нападения на псковских десантников в 2000 году

RT на русском02:11

ФСБ задержала еще одного члена банды Басаева

ТАСС02:09

Задержан участник нападения банды Басаева на псковских десантников

РИА Новости02:08

СК сообщил о задержании еще одного участника банды Басаева

Газета.Ru02:07

ФСБ задержала в Ставропольском крае еще одного участника банды Басаева

Интерфакс02:07
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Происшествия

В Страсбурге произошла стрельба, не менее двух человек погибли

Обновлено в 03:28
Происшествия

В Москве СК возбудил дело по факту убийства мужчины в кафе

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").
Обновлено в 03:34
Происшествия

В ДТП с экскурсионным автобусом под Псковом пострадали девять человек

Представитель оперативного штаба, сформированного на месте ЧС, сообщил РИА Новости, что в результате ДТП получили травмы девять человек.
Обновлено в 03:31
Происшествия

В Уфе расследуют инцидент с распылением газового баллончика в школе

Обновлено в 03:36
Происшествия

Врача скорой помощи избили на «барной» улице Петербурга

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 12 декабря около шести часов утра 18-летний молодой человек с признаками алкогольного опьянения нанес телесные повреждения 25-летнему врачу скорой.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Под Пензой при столкновении трех грузовиков и автобуса погиб человек

В Пензенской области на 408 километре автодороги Нижний Новгород-Саратов произошла массовая авария с участием трех грузовиков и пассажирского автобуса.
Обновлено в 03:38
Происшествия

В Петербурге мужчину дважды обстреляли из проезжавшего автомобиля

Пострадавший сообщил, что при выходе из дома на улицу был обстрелян и проезжавшего автомобиля Daewoo Nexia.
Обновлено в 03:14
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На Урале два человека пострадали в ДТП с маршруткой

Легковой автомобиль столкнулся с маршрутной "Газелью" под Нижним Тагилом, пострадали два человека, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 03:33
Происшествия

В жилом доме в Омске взорвался бытовой газ

В жилом доме в Омске взорвался бытовой газ. Жителей частично эвакуировали с места происшествия, сообщается на сайте ГУ МЧС Омской области.
Обновлено в 03:34
Происшествия

В Вене экстренно сел самолет с министром обороны Болгарии

Самолет болгарской авиакомпании Bulgaria Air, перевозивший в числе пассажиров членов правительства Болгарии, экстренно приземлился в аэропорту Вены.
Обновлено в 03:16
Происшествия

В Якутии пассажирский Boeing 737 задел хвостом взлетную полосу

Пассажирский авиалайнер Boeing 737 не смог вылететь из аэропорта в якутском Нерюнгри из-за того, что задел хвостовой частью самолета взлетно-посадочную полосу (ВПП), сообщает пресс-служба Дальневосточной прокуратуры на транспорте.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Грузовой поезд сошел с рельсов в Кировской области

В Кировской области 31 вагон грузового поезда, перевозившего бокситы, сошел с рельсов.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Пострадавший в резонансном ДТП на Урале ребёнок начал говорить

Пострадавший в резонансном ДТП на улице Фурманова в Екатеринбурге двухлетний мальчик начал говорить. Об этом отец ребёнка заявил в соцсетях.
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За девять месяцев 2018 года ущерб от коррупционных преступлений в России составил 46 млрд рублей.
Обновлено в 02:47
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В Вырице задержали 18-летнего парня за секс с 14-летней девочкой

В следственные органы Гатчинского района области обратился 69-летний пенсионер, который потребовал привлечь к уголовное ответственности 18-летнего жителя поселка Вырица, сообщает АН Оперативное прикрытие .
Обновлено в 03:32
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Террорист
Шамиль Салманович Басаев, он же Абдаллах Шамиль Абу-Идрис - чеченский террорист, активный участник сепаратистской борьбы за выход непризнанной Чеченской Республики Ичкерия из состава Российской Федерации и боевых действий в Чечне в 1991-2006 годах, один из руководителей самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия. Имел звание генерала армии ЧРИ. Организовал ряд резонансных террористических актов на территории Российской Федерации. Был внесён в списки террористов ООН, Госдепартамента США и Европейского союза. Выходец из тейпа Белгатой. Уничтожен в ночь на 10 июля 2006 года в районе с. Экажево.
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