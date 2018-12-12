Происшествия
СК сообщил о задержании еще одного участника банды Басаева
СК сообщил о задержании еще одного участника банды БасаеваГазета.Ru02:07
Следственный комитет России сообщил на своем сайте о задержании еще одного участника банды Шамиля Басаева, Шамиля Казбулатова, по подозрению в нападении на Псковскую дивизию ВДВ в 2000 году.
Газета.Ru02:07
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Происшествия
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Происшествия
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Происшествия
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Обновлено в 03:30
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Грузовой поезд сошел с рельсов в Кировской области
В Кировской области 31 вагон грузового поезда, перевозившего бокситы, сошел с рельсов.
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Пострадавший в резонансном ДТП на Урале ребёнок начал говорить
Пострадавший в резонансном ДТП на улице Фурманова в Екатеринбурге двухлетний мальчик начал говорить. Об этом отец ребёнка заявил в соцсетях.
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Происшествия
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За девять месяцев 2018 года ущерб от коррупционных преступлений в России составил 46 млрд рублей.
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Происшествия
В Вырице задержали 18-летнего парня за секс с 14-летней девочкой
В следственные органы Гатчинского района области обратился 69-летний пенсионер, который потребовал привлечь к уголовное ответственности 18-летнего жителя поселка Вырица, сообщает АН Оперативное прикрытие .
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