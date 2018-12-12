Происшествия

СК сообщил о задержании еще одного члена банды Басаева
РИА Новости
02:08

Силовики задержали еще одного члена банды Басаева — Шамиля Казбулатова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Его подозревают в участии в нападении на Псковскую дивизию ВДВ. Налет произошел в 2000 году в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики.
РИА Новости02:08
Светлана Петренко
В ходе расследования 11 декабря во взаимодействии с УФСБ России по Ставропольскому краю, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ, был задержан член банды Басаева Шамиль Казбулатов.
— Светлана ПетренкоМИР 24 02:46

Подробнее о событии

Суд в Ессентуках арестовал задержанного на Ставрополье члена банды Басаева

ТАСС10:52

Арестован еще один член банды Басаева

Телеканал 360°10:47

На Ставрополье арестован участник банды Басаева

RT на русском10:20

Суд арестовал еще одного члена банды Басаева

РИА Новости10:10

Суд арестовал участника банды Басаева

Газета.Ru10:31

ФСБ поймала участника нападения на псковский десант из банды Басаева

РБК02:35

ФСБ задержала в Ставропольском крае еще одного участника банды Басаева

Интерфакс02:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 11:10, Ашберн
Происшествия

Страсбург: в доме предполагаемого стрелка нашли оружие и взрывчатку

В доме предполагаемого стрелка 29-летнего Шарифа Шеката, который 11 декабря расстрелял несколько человек на рождественской ярмарке в Страсбурге, обнаружены огнестрельное оружие и взрывчатка, заявил 12 декабря источник, близкий к следствию, сообщает французский телеканал BFM TV.
Обновлено в 10:21
Происшествия

«Спартак» опроверг информацию о задержании футболиста на таможне

Пресс-служба «Спартака» заявила, что информация о задержании французского защитника команды Самюэля Жиго в аэропорту Шереметьево за нарушение таможенных правил не соответствует действительности.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Сотрудника Ространснадзора уволили из-за купленных женой 66 машин

«В ходе прокурорской проверки было установлено, что его супруга приобрела 66 машин, тогда как доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок»,— сказал Юрий Чайка.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Вертолет доставит семерых пострадавших в ДТП под Псковом в Петербург

Ранее глава Пушкиногорского района Псковской области Александр Баранов сообщил РИА Новости, что пассажиры, которые не пострадали в ДТП и находились на турбазе, а также три человека, ранее отправленные в больницу, будут доставлены в Петербург на другом автобусе перевозчика.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Полицейский насмерть сбил женщину в Саратовской области

Обновлено в 11:02
Происшествия

В Москве пропала украинская журналистка

Львовская журналистка Елена Бойко, которая часто участвует в российских телевизионных ток-шоу по украинской тематике, пропала в Москве.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Тела двух мужчин обнаружены в туалете на парковке в Москве

Следователи проводят проверку по факту обнаружения тел двух человек в туалете на подземной парковке в Москве, сообщила ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Тонна молочного шоколада вылилась на улицу в Германии

Обновлено в 10:49
Происшествия

Появилось видео перестрелки в кафе в Москве

Видеозапись перестрелки в кафе в Москве появилось в Сети. Инцидент произошел в ночь на среду, 12 декабря.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Годовалый младенец найден мертвым в Подмосковье

Как сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК, тело мальчика нашли в одной из квартир.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Под Владимиром вандалы разбили мемориальную доску Солженицыну

Во Владимирской области полиция ищет неизвестных, которые разбили мемориальную доску, установленную в честь писателя Александра Солженицына.
Обновлено в 10:17
Происшествия

В море близ Геленджика затонула яхта

В море близ Геленджика во время шторма опрокинулась и затонула яхта. На борту находились четыре человека, они успели покинуть судно.
Обновлено в 10:10
Происшествия

Нехватка лейкопластыря вынудила врачей перевязывать пациентов скотчем

Обновлено в 09:50
Происшествия

В Петербурге возбудили дело в отношении мужчины, избившего фельдшера

Уголовное дело возбудили в отношении молодого человека, избившего фельдшера скорой помощи в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Хоккеиста Евгения Артюхина обманули на 16 миллионов рублей

Артюхин сообщил, что два года назад приятель взял у него в долг 16 миллионов рублей и до сих пор не вернул.
Обновлено в 10:59
ещё по теме
Шамиль Салманович Басаев
Террорист
Шамиль Салманович Басаев, он же Абдаллах Шамиль Абу-Идрис - чеченский террорист, активный участник сепаратистской борьбы за выход непризнанной Чеченской Республики Ичкерия из состава Российской Федерации и боевых действий в Чечне в 1991-2006 годах, один из руководителей самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия. Имел звание генерала армии ЧРИ. Организовал ряд резонансных террористических актов на территории Российской Федерации. Был внесён в списки террористов ООН, Госдепартамента США и Европейского союза. Выходец из тейпа Белгатой. Уничтожен в ночь на 10 июля 2006 года в районе с. Экажево.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное