В ходе расследования 11 декабря во взаимодействии с УФСБ России по Ставропольскому краю, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ, был задержан член банды Басаева Шамиль Казбулатов.

По данным агентства, речь идет о Шамиле Казбулатове, которого подозревают в нападении на Псковскую дивизию ВДВ в 2000 году. Как отмечается, суд арестовал Казбулатова до 11 февраля 2019 года. Ранее Следственный комитет России сообщил о задержании еще одного участника банды Басаева.

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