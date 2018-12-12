Происшествия

Суд арестовал участника банды Басаева
Газета.Ru
10:31

По данным агентства, речь идет о Шамиле Казбулатове, которого подозревают в нападении на Псковскую дивизию ВДВ в 2000 году. Как отмечается, суд арестовал Казбулатова до 11 февраля 2019 года. Ранее Следственный комитет России сообщил о задержании еще одного участника банды Басаева.
Газета.Ru10:31
Светлана Петренко
В ходе расследования 11 декабря во взаимодействии с УФСБ России по Ставропольскому краю, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ, был задержан член банды Басаева Шамиль Казбулатов.
— Светлана ПетренкоМИР 24 02:46

Подробнее о событии

Суд в Ессентуках арестовал задержанного на Ставрополье члена банды Басаева

ТАСС10:52

Арестован еще один член банды Басаева

Телеканал 360°10:47

На Ставрополье арестован участник банды Басаева

RT на русском10:20

Суд арестовал еще одного члена банды Басаева

РИА Новости10:10

Суд арестовал участника банды Басаева

Газета.Ru10:31

ФСБ поймала участника нападения на псковский десант из банды Басаева

РБК02:35

ФСБ задержала в Ставропольском крае еще одного участника банды Басаева

Интерфакс02:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 12:40, Ашберн
Происшествия

В Назрани возле торгового центра произошел взрыв

Обновлено в 12:21
Происшествия

В Страсбурге задержали родителей подозреваемого в стрельбе

Родители подозреваемого в стрельбе в Страсбурге помещены под стражу, сообщает Parisien со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Вертолет доставит семерых пострадавших в ДТП под Псковом в Петербург

Семь пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса в Псковской области вылетели на вертолете в Санкт-Петербург, сообщила вице-губернатор Северной столицы Анна Митянина.
Обновлено в 09:46
Происшествия

В Москве ищут мужчин, устроивших перестрелку в кафе

Двое мужчин застрелили человека в одном из столичных кафе, сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК Юлия Иванова.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Сотрудника Ространснадзора уволили из-за купленных женой 66 машин

«В ходе прокурорской проверки было установлено, что его супруга приобрела 66 машин, тогда как доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок»,— сказал Юрий Чайка.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Трое мужчин скончались в Москве из-за отравления алкоголем

Тела трех мужчин были обнаружены правоохранителями 12 декабря в одной из квартир на Беловежской улице в Москве.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Футболист российского клуба был задержан в римском аэропорту

Футболист клуба российской премьер-лиги был задержан сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево при попытке ввезти не внесенные в декларацию часы.
Обновлено в 03:33
Происшествия

В Краснодарском крае 10 человек пострадали в ДТП с автобусом

Обновлено в 11:32
Происшествия

Пьяный полицейский насмерть сбил женщину в Саратовской области

Обновлено в 12:17
Происшествия

В Москве нашли пропавшую украинскую журналистку

Пропавшую в Москве украинскую журналистку Елену Бойко нашли в российском центре для мигрантов, сообщает МК.
Обновлено в 12:24
Происшествия

Тонна молочного шоколада вылилась на улицу в Германии

Обновлено в 07:18
Происшествия

СК установил убийцу женщины, останки которой нашли в московском парке

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве женщины, чьи останки были найдены в полиэтиленовых пакетах в парке на юго-востоке Москвы, им оказался сын погибшей, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Россиянина задержали за чтение Конституции

В Твери задержан участник акции в честь 25-летия российской Конституции Илья Якушев.
Обновлено в 11:11
Происшествия

В Черном море затонула перевозившая пассажиров яхта

Обновлено в 06:11
Происшествия

Мертвого годовалого малыша нашли в подмосковном Пушкино

Годовалого ребенка нашли в квартире подмосковного Пушкино с признаками насильственной смерти, сообщает агентство городских новостей Москва со ссылкой на ГСУ Следственный комитет России по Московской области.
Обновлено в 07:01
ещё по теме
Шамиль Салманович Басаев
Террорист
Шамиль Салманович Басаев, он же Абдаллах Шамиль Абу-Идрис - чеченский террорист, активный участник сепаратистской борьбы за выход непризнанной Чеченской Республики Ичкерия из состава Российской Федерации и боевых действий в Чечне в 1991-2006 годах, один из руководителей самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия. Имел звание генерала армии ЧРИ. Организовал ряд резонансных террористических актов на территории Российской Федерации. Был внесён в списки террористов ООН, Госдепартамента США и Европейского союза. Выходец из тейпа Белгатой. Уничтожен в ночь на 10 июля 2006 года в районе с. Экажево.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное