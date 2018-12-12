В ходе расследования 11 декабря во взаимодействии с УФСБ России по Ставропольскому краю, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ, был задержан член банды Басаева Шамиль Казбулатов.

Силовики задержали еще одного члена банды Басаева — Шамиля Казбулатова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Его подозревают в участии в нападении на Псковскую дивизию ВДВ. Налет произошел в 2000 году в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики.

СК сообщил о задержании еще одного члена банды Басаева

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