Происшествия
СК сообщил о задержании бывшего вице-премьера правительства БашкирииRT на русском 13:22
В Башкирии задержали 47-летнего бывшего заместителя премьер-министра региона — министра земельных и имущественных отношений, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.
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Шоу-бизнес
Сын Полины Гагариной довел ее до слез
Обновлено в 10:00
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани
Родные и коллеги скончавшейся жительницы Рязани Ирины Фокиной, занимавшейся перевозками, привезли к администрации города гроб с ее телом и обвинили в смерти женщины судившихся с ней чиновников; власти в ответ предложили семье оказать психологическую и юридическую помощь.
Обновлено в 08:32
Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу
Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году.
Обновлено в 00:54
Кино
Ярославский киноклуб оказался обесточен перед показом фильма о политических активистах
В Ярославле кинозал дома культуры «Нефтяник» обесточили перед премьерой фильма «Мы объявляем вам Весну», посвященного политической жизни города, рассказал «Медиазоне» журналист издания «7x7» Даниил Кузнецов.
Обновлено в 12:47
Хоккей
СКА — ЦСКА 1:1 (2-й перерыв)
Главный тренер хоккейного клуба СКА Илья Воробьёв огласил состав команды на матч против московского ЦСКА.
Обновлено в 11:41
Наука
Разработана спасающая от бессонницы пижама
Американские специалисты из Массачусетсетского университета создали «умную» пижаму, получившую рабочее название «Фижаму».
Обновлено в 13:11
Финансы
Рынок акций обновил максимум индекса МосБиржи с 12 февраля
Рынок акций РФ в понедельник растет вслед за мировыми площадками и нефтью в ожидании торговой сделки США и Китая, индекс МосБиржи вышел из боковика вверх и превысил 2525 пунктов (максимум с 12 февраля), несмотря на угрозу новых санкций США к РФ; лидерами роста выступают бумаги "Газпрома".
Обновлено в 10:12
Экономика
На соки с сахаром могут поднять НДС
Соки с высоким содержанием сахара могут лишить права на льготную ставку НДС в 10 процентов.
Обновлено в 01:30
Общество
Компания Пригожина подала в суд на ФБК и Навального
Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала в суд иск против ФБК и Алексея Навального. Об этом оппозиционер сообщил в Instagram.
Обновлено в 10:15
Политика
СМИ сообщили о неполадке с самолетом главы МИД Германии
Неполадка в очередной раз произошла с правительственным лайнером ФРГ, на котором глава МИД Германии Хайко Маас прилетел в понедельник в Нью-Йорк из Берлина, сообщает журнал Focus.
Обновлено в 12:03
Авто
В сети появились первые изображения новой Lada 4х4
Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.
Обновлено в 09:18
Теннис
Вихлянцева проиграла Марии в первом круге турнира в Чарльстоне
Обновлено в 13:02
Кино
Умерла исполнившая роль девушки Джеймса Бонда актриса Таня Мале
Британская актриса Таня Мале, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в киноленте "Голдфингер" (Goldfinger), скончалась в возрасте 77 лет, написало в воскресенье издание Daily Mirror со ссылкой на менеджеров бондианы.
Обновлено вчера в 23:25
Экономика
РЖД построит дорогу к Элегестскому угольному месторождению
Согласно документу, РЖД берет на себя обязательства провести актуализацию проектной документации, построить и ввести в эксплуатацию железнодорожную линию к Элегестскому угольному месторождению.
Обновлено в 12:12
Происшествия
В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов
В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов, на которых вышли через приложения для знакомств Хорнет.
Обновлено в 12:31
Интернет
Шпионские приложения три года были доступны в Google Play
К счастью для пользователей гаджетов на Android, хакерам не удалось раскрутить свои шпионские продукты, поэтому скачивали их весьма неохотно: несколько приложений загрузили не менее 100 раз.
Обновлено в 00:26
Общество
В Гданьске священники сожгли книги о Гарри Поттере
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
Главы МИД НАТО обсудят расширение присутствия в Черном море
Главы МИД НАТО обсудят на встрече в Вашингтоне 3-4 апреля расширение своего военного присутствия в Черном море.
Обновлено в 05:44
Интернет
Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе
Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе.
Обновлено в 11:20
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
Нефтяная компания Saudi Aramco стала самой прибыльной в мире в 2018 году, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на рейтинговые агентства Moody's и Fitch.
Обновлено в 09:38
Экономика
В России повысили социальные пенсии
Правительство России с 1 апреля повысило социальные пенсии. Выплаты вырастут на 2%, сообщает Пенсионный фонд (ПФР).
Обновлено в 00:33
Авто
Chevrolet подготовила к премьере два новых кроссовера
Компания Chevrolet готовит к премьере на открывающемся 16 апреля автосалоне в Шанхае два новых кроссовера – Chevrolet Tracker и Trailblazer.
Обновлено в 02:00
Футбол
«Расинг Авельянеда» досрочно выиграл чемпионат Аргентины
Обновлено в 13:10
Экономика
Российские миллиардеры разбогатели на $20,5 млрд с начала года
Совокупное состояние российских миллиардеров за январь-март 2019 года выросло на $20,536 млрд.
Обновлено в 07:55
Политика
МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине
"Экстренное заявление МИД России о ситуации на Украине", размещенное в социально сети Twitter, оказалось прогнозом погоды.
Обновлено в 12:40
Происшествия
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Политика
Зеленский и Порошенко встретятся на теледебатах
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) пригласила лидирующего в президентской гонке комика Владимира Зеленского и действующего президента Украины Петра Порошенко на дебаты, так как оба прошли во второй тур.
Обновлено в 12:32