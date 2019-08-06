с чего всё началось

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По факту взрыва боеприпасов под Ачинском возбуждено дело

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