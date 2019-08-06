Происшествия
По факту взрыва боеприпасов под Ачинском возбуждено делоРоссийская газета 08:31
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
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