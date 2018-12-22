с чего всё началось

Следователи сообщили о возможной гибели девяти рабочих в результате пожара на строящемся стволе рудника шахты в Соликамске Пермского края. "В зоне задымления находятся девять сотрудников подрядной организации, имеются основания полагать, что люди погибли", — говорится в сообщении ведомства.

Следком сообщил о возможной гибели рабочих на шахте в Соликамске

Местное время (г. Пермь)

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