Происшествия
СК рассказал о смерти в больнице сбежавшего с оружием охранника
СК рассказал о смерти в больнице сбежавшего с оружием охранникаРБК11:24
Сотрудник военизированной охраны (ВОХР) Юрий Петров, попавший в подмосковную больницу с ранениями, скончался. Об этом сообщает Следственный комитет в канале в мессенджере «ТамТам».
РБК11:24
с чего всё началось
Он получил автомат Калашникова с 60 патронами, но на объекте не появился.Московский Комсомолец05:20
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Происшествия
У берегов Японии столкнулись два самолета ВМС США
Обновлено в 21:40
Происшествия
Суд оставил Кокорина и Мамаева под стражей
Тверской районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 20:49
Происшествия
В фермерском хозяйстве под Хабаровском бушует крупный пожар
В Ванинском районе Хабаровского края возник крупный пожар в частном фермерском хозяйстве.
Обновлено в 21:19
Происшествия
В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировано общежитие
В Екатеринбурге на улице Войкова возник пожар в общежитии. Из здания самостоятельно эвакуировались 200 человек.
Обновлено в 21:40
Происшествия
В Доминикане четыре человека погибли при взрыве газа на фабрике
Не менее четырех человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва газа на фабрике, производящей продукцию из пластика, в Доминиканской Республике, сообщил глава корпуса пожарной охраны столичного округа страны Рафаэль дель Росарио.
Обновлено в 21:41
Происшествия
Петербуржца осудили за подготовку теракта в Казанском соборе
В Петербурге вынесен приговор одному из организаторов теракта в Казанском соборе.
Обновлено в 19:36
Происшествия
В Сербии зажарили козу, съевшую семейные сбережения
В Сербии коза по кличке Белка съела около 20 тысяч евро наличными у своих хозяев, которые откладывали деньги на покупку земельного участка, сообщает Аrапdjеlоvасіпfо.
Обновлено в 20:32
Происшествия
В Саратове задержан напавший с ножом на управление полиции
В Саратове в среду задержан гражданин, пытавшийся пропасть на территорию городского управления МВД. При этом он угрожал ножом полицейским.
Обновлено в 16:35
Происшествия
Министр культуры Черногории попал в ДТП в Стамбуле
Обновлено в 19:10
Происшествия
В Новой Москве прогремели выстрелы, есть пострадавший
Мужчина с огнестрельным ранением госпитализирован в Новой Москве (ТиНАО), передает РЕН-ТВ. Выстрел прогремел около автомойки 5 декабря.
Обновлено в 18:07
Происшествия
Якорную мину нашли в море возле детского санатория в Анапе
Дайверы обнаружили при погружении якорную мину в акватории Анапы. Боеприпас находился вблизи детского санатория «Бимлюк».
Обновлено в 14:43
Происшествия
В Париже арестовали вандалов за погром в музее Триумфальной арки
Обновлено в 16:33
Происшествия
Управлявший автомобилем нападающий «Интера» сбил велосипедистку
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадала велосипедистка.
Обновлено в 20:43
Происшествия
Ростовский суд оставил в силе приговор экс-депутату Госдумы Бессонову
Ростовский областной суд в среду оставил без изменения приговор бывшему депутату Госдумы Владимиру Бессонову, заочно осужденному к трем годам колонии общего режима за нападение на полицейских, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Дина Боброва.
Обновлено в 21:30
Происшествия
Младенец пострадал в аварии на дороге в Петербурге
Обновлено в 21:34