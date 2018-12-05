Происшествия

СК рассказал о смерти в больнице сбежавшего с оружием охранника
РБК
11:24

Сотрудник военизированной охраны (ВОХР) Юрий Петров, попавший в подмосковную больницу с ранениями, скончался. Об этом сообщает Следственный комитет в канале в мессенджере «ТамТам».
РБК11:24
с чего всё началось

Мы дозвонились в лес дезертиру с автоматом, сбежавшему из части

Он получил автомат Калашникова с 60 патронами, но на объекте не появился.
Московский Комсомолец05:20

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Сбежавший с охраняемого объекта сотрудник ВОХР умер в подмосковной больнице

ТАСС11:13

Раненый охранник из Мурома умер в больнице

РИА Новости12:06

Сбежавший из Мурома охранник скончался в больнице

RT на русском10:59

В СК рассказали о двух ранениях сотрудника ВОХР, бежавшего с объекта с автоматом

РЕН ТВ10:39

СКР сообщил о смерти сотрудника военизированной охраны из Мурома

Коммерсантъ11:45

Сбежавший охранник умер в больнице от ран

Вести.Ru11:24

Сбежавший с поста в Муроме охранник умер в подмосковной больнице

Интерфакс10:57
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 21:49, Ашберн
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