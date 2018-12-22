Происшествия

СК проводит проверку по факту прорыва газопровода в Якутии
RT на русском
20:56

В СК добавили, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее сообщалось, что в Якутии произошли прорыв магистрального газопровода и возгорание.
RT на русском20:56

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Власти сообщили о разрыве снабжающего Якутск магистрального газопровода

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Прорыв газопровода с воспламенением произошел в Якутии

Интерфакс20:18

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Коммерсантъ20:04

СК проводит проверку по факту прорыва газопровода в Якутии

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Газета.Ru19:54

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ТАСС21:12
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