В СК добавили, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее сообщалось, что в Якутии произошли прорыв магистрального газопровода и возгорание.

СК проводит проверку по факту прорыва газопровода в Якутии

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