Происшествия
СК проводит более 70 обысков по делу АрашуковыхРИА Новости 07:31
На Северном Кавказе проходят обыски по делу Рауфа и Рауля Арашуковых, рассказали в Следственном комитете.
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Следствием выявляются факты незаконных врезок в трубопроводы, поставок газа в обход приборов учета, ведется поиск и фиксация предметов и документов, свидетельствующих о незаконном потреблении природного газа, предоставленного через организации, подконтрольные Арашуковым.
с чего всё началось
«Сегодня Следственным комитетом совместно с ФСБ России и МВД России на территории 22 городов и иных населённых пунктов в трёх субъектах России — Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской Республике и Республике Дагестан — вновь проводятся масштабные мероприятия, в том числе свыше 70 обысков по местам жительства подозреваемых и на предприятиях — потребителях природного газа», — говорится в сообщении ведомства.RT на русском07:37
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 10:28, Ашберн
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