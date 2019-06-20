Происшествия

СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплатуREGNUM 07:11

Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
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СК проверит жалобу орловчанки Путину на низкую зарплату

РИА 5710:04

СК проверит жалобу орловского учителя на прямую линию Путину

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Путин сказал, что информацию о зарплате учительницы из Орла надо проверить

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СК начал проверку после жалобы Путину учительницы из Орла на зарплату в 10 тыс. рублей

ТАСС06:52
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:13, Вашингтон
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В Саратове в Областном клиническом онкодиспансере ввели платные услуги за онкологические консилиумы.
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Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который станет моделью для глобального рынка.
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Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос о том, не надоело ли ему быть президентом.
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Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос о возможном объединении России и Белоруссии в одно государство.
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В YouTube опубликован тизер-трейлер фэнтези «Серебряные коньки». Премьера фильма Михаила Локшина запланирована на 13 февраля 2020 года.
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Текстовая трансляция Прямой линии с президентом России Сегодня президент России Владимир Путин в очередной, 17-й раз провел прямую линию.
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ВС Ирана сообщили о сбитом беспилотнике США

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