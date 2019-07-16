Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в станице Новощедринская в Чечне.

Самолет рухнул на жилой дом в Чечне

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