9 августа на участке Оби неподалеку от Барнаула буквально чудом удалось избежать несчастного случая. Теплоход, принадлежащий частной организации, потерял управление и несся на камни.

с чего всё началось

В Алтайском крае начата доследственная проверка появившейся в СМИ информации о том, что на реки Обь неподалеку от Барнаула теплоход с 50 пассажирами на борту потерял управление. Предотвратить столкновение с камнями удалось благодаря действиям экипажа другого теплохода, находившегося рядом.

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