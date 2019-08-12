Происшествия
СК проверит предотвращенное крушение теплохода на ОбиРБК 02:09
В Алтайском крае начата доследственная проверка появившейся в СМИ информации о том, что на реки Обь неподалеку от Барнаула теплоход с 50 пассажирами на борту потерял управление. Предотвратить столкновение с камнями удалось благодаря действиям экипажа другого теплохода, находившегося рядом.
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с чего всё началось
9 августа на участке Оби неподалеку от Барнаула буквально чудом удалось избежать несчастного случая. Теплоход, принадлежащий частной организации, потерял управление и несся на камни.Алтайская правда12 августа в 00:39
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Под Барнаулом неисправный теплоход с пассажирами чуть не разбился о камни
Алтайская правда12 августа в 00:39
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