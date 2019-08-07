Происшествия
СК проверит информацию СМИ о возможных пытках в «Крестах»РИА Новости 10:55
Следственные органы проводят доследственную проверку после появившейся в СМИ информации о возможных пытках в СИЗО-1 Санкт-Петербурга, также известного как "Кресты-2", сообщает в среду пресс-служба петербургского СУСК.
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Следственные органы заинтересовались сообщениями о возможных пытках в «Крестах»
Петербургский дневник11:35
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 18:46, Вашингтон
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки".
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Испытания беспилотника «Охотник» продолжатся до конца года
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
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Шоу-бизнес
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Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
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Происшествия
Под Новороссийском сорвался с обрыва автобус с туристами
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Политика
Немецкий сыщик пригрозил назвать виновников крушения рейса MH17
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У актера Валентина Гафта случился инсульт
У 83-летнего актера театра и кино Валентина Гафта случился инсульт. Он был госпитализирован в одну из больниц Москвы неделю назад.
Обновлено в 04:40
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Офтальмологи отмечают профессиональный праздник
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На Западе оценили возможности «Охотника»
Хотя российское министерство обороны заявляет, что основными задачами БПЛА С-70 «Охотник» будет разведка и радиоэлектронная борьба, размер летательного аппарата позволяет разместить в нем ударные средства, отмечает The Drive.
Обновлено в 14:56
Политика
ЦИК подтвердил отказ Гудкову в регистрации кандидатом в Мосгордуму
Центризбирком признал правомерным отказ Дмитрию Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 07:25
Хоккей
«Ак Барс» разгромно проиграл «Барысу»
«Ак Барс» уступил «Барысу» из Нур-Султана в первом матче на Кубок Президента Казахстана.
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Музыка
Вилли Токарев посвятил последнюю песню Чечне и Кадырову
Обновлено в 10:21
Общество
В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России
Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
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Новым президентом Американской академии кинематографических искусств и наук стал кастинг-директор и продюсер Дэвид Рубин.
Обновлено в 14:48
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OneWeb отозвала заявку на получение российских частот
Компания OneWeb отозвала заявку на получение российских частот в диапазонах, используемых для спутниковой радиосвязи и спутникового ТВ, сообщила компания и подтвердил RNS представитель Минкомсвязи Евгений Новиков.
Обновлено в 09:24
Энергетика
Правительство Украины обязало «Нафтогаз» снизить цену на газ
Согласно поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «Нафтогаз Украины» обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 гривен за 1 тыс. куб. м, — говорится в сообщении правительства.
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Политика
Эрдоган и Зеленский обсудили торговый оборот между странами
Турецкий президент Тайип Эрдоган оценил торговый оборот с Украиной.
Обновлено в 17:51
Кино
Вышел трейлер документального фильма о писателе Сорокине
В Сети появился трейлер документального фильма о писателе Владимире Сорокине «Сорокин трип». Ролик публикует YouTube-канал «Медузы».
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Политика
В Южной Осетии намерены признать события 2008 года геноцидом
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Обновлено в 05:14
Общество
Парк Горького 10 и 11 августа проведет фестиваль Meat&Beat
10 и 11 августа в Парке Горького в Москве пройдет музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat с участием звезд.
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Сане может потребоваться операция
Сообщается, что скоро игроку будет проведено медобследование, по итогам которого станет ясно, нужна ли операция.
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Гаджеты
Samsung представила два новых смартфона
Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.
Обновлено в 18:14
Общество
Москвичи смогут получать результаты КТ и МРТ по электронной почте
Количество исследований на КТ и МРТ, например, увеличилось в шесть раз, они стали доступными, и по сравнению с ведущими странами и городами мы выглядим очень неплохо.
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В массовой драке в Петербурге один человек получил ножевое ранение
Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.
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