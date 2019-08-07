Происшествия

СК проверит информацию СМИ о возможных пытках в «Крестах»РИА Новости 10:55

Следственные органы проводят доследственную проверку после появившейся в СМИ информации о возможных пытках в СИЗО-1 Санкт-Петербурга, также известного как "Кресты-2", сообщает в среду пресс-служба петербургского СУСК.
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