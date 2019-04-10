Происшествия
Следствие попросило отпустить Майкла Калви под домашний арестИнфорос 07:41
Со слов пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юноны Царевой, Следственный комитет РФ добивается перевода под домашний арест основателя и управляющего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok, американского инвестора Майкла Калви, подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", пишет РИА Новости.
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This has no class. pic.twitter.com/4VdioNNr0i – AFC Ajax 💫 (@TheEuropeanLad) 10 апреля 2019 г. Напомним, фанаты "Аякса" также запускали фейерверки в ночь перед домашним матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" (1:2). Амстердамский клуб прошел "сливочных" по сумме двух матчей с общим счетом 5-3.
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