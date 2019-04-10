Происшествия

Следствие попросило отпустить Майкла Калви под домашний арестИнфорос 07:41

Со слов пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юноны Царевой, Следственный комитет РФ добивается перевода под домашний арест основателя и управляющего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok, американского инвестора Майкла Калви, подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", пишет РИА Новости.
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Что произошло за день: среда, 10 апреля

Интерфакс13:45

Майкла Калви подготовили к домашнему аресту

РБК13:22

Следствие попросило перевести основателя Baring Vostok из СИЗО под домашний арест

Общая газета.RU06:41

СК попросил перевести основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест

Inc.Russia06:31

Следствие попросило отпустить домой арестованного в Москве инвестора из США

Lenta.ru06:24

Следственный комитет попросил перевести основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви из СИЗО под домашний арест

Эхо Москвы11:03

Силуанов поддерживает ходатайство СК о смягчении меры пресечения Майклу Калви

ТАСС09:30
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