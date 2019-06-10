Происшествия

СК просит арестовать шесть подозреваемых в убийстве борца в МосквеРИА Новости 05:00

Следствие просит арестовать шестерых подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе на юге Москвы, сообщает пресс-служба ГСУСК России по столице.
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Суд арестовал первого из шести подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе в Москве

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