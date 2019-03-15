Происшествия

СК просит арестовать депутата Госдумы за взятку в 3,5 млрд рублейГазета.Ru вчера в 06:00

Следственный комитет России просит арестовать депутата Госдумы Вадима Белоусова по обвинению в получении взятки в размере около 3,5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Игоря Трунова.
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Игорь Трунов
Сегодня в 12 часов Вадима Белоусова пригласили якобы на допрос по поводу возможности его поездки в Белоруссию в составе парламентской делегации. На самом деле, его доставили в суд на рассмотрение вопроса по мере пресечения.
— Игорь Трунов, российский политикКоммерсантъ Челябинск вчера в 07:21
с чего всё началось

СК просит суд арестовать депутата Госдумы Белоусова

Следственный комитет РФ просит Ленинский суд Екатеринбурга арестовать депутата Госдумы от "Справедливой России" Вадима Белоусова. Как уточнил ТАСС его адвокат Игорь Трунов, депутат обвиняется в получении взятки в размере около 3,5 млрд рублей.
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