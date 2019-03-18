СК прокомментировал сообщения об угрозах девочке после письма ПутинуРИА Новости 05:43

Семья Перчиковых из деревни Томсино Себежского района Псковской области, попросившая у президента РФ мини-трактор, не получала в свой адрес угроз, данная информация не соответствует действительности.

с чего всё началось

В декабре прошлого года 12-летняя девочка из деревни Томсино Себежского района написала письмо Путину, в котором пожаловалась на жизненные трудности и попросила помочь в покупке мини-трактора. По словам матери девочки, после этого у семьи резко испортились отношения с односельчанами.

СК прокомментировал сообщения об угрозах девочке после письма Путину

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